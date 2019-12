Mariah Carey logra su 19º número 1 en Estados Unidos con ‘All I Want for Christmas is You’

Como anticipaban las predicciones, Mariah Carey consigue esta semana un nuevo número 1 en su carrera con ‘All I Want for Christmas is You’, que ya era top 3 en el Billboard Hot 100 a dos semanas de que de hecho sea Navidad. El tema, publicado originalmente en 1994, hace 25 años, culmina así años de resurgimiento en listas debido a su popularidad cada Navidad, y da a Carey el 19º número 1 en singles de su carrera en Estados Unidos, quedándose a uno de empatar con los Beatles.

Al hito de que este sea el 19º número 1 en la carrera de Mariah hay que añadir, como informa chart data, que es también el primer villancico interpretado por una solista que logra dicha posición en toda la historia del Billboard Hot 100. Es además el segundo villancico en general que alcanza el top 1 de la tabla estadounidense: el primero había sido ‘The Chipmunk Song’ de The Chipmunks con David Seville, y está datado entre 1958 y 1959. Mediatraffic calcula que, al ritmo que va, ‘All I Want for Christmas is You’ podría convertirse en la canción más exitosa de todos los tiempos en unos 10 años, superando a ‘Candle in the Wind’ de Elton John.

Durante esta semana, Carey ha promocionado ‘All I Want for Christmas is You’ de diversas maneras: ha realizado un especial de 11 minutos sobre la canción para Amazon Music, ha concedido varias entrevistas y también ha aparecido en un programa de humor de Youtube. Sin embargo, la canción ya era un éxito monstruoso de todas formas, y su prematuro número 1 le debería asegurar al menos dos semanas más en dicha posición, pues de hecho aún queda por estrenar el nuevo videoclip que se ha realizado para la canción, dirigido por Joseph Khan. Naturalmente, el “peak” de escuchas de la canción el 25 de diciembre va a ser brutal…

Todos los números 1 de Mariah Carey:

We Belong Together

Always Be My Baby

Hero

Dreamlover

One Sweet Day

Love Takes Time

Fantasy

Vision Of Love

Don’t Forget About Us

Touch My Body

Heartbreaker

Thank God I Found You

Emotions

I’ll Be There

Honey

My All

Someday

I Dont Wanna Cry

All I Want for Christmas is You