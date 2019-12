El mash-up de Mariah Carey y Marilyn Manson que no sabías que necesitabas

Mariah Carey vuelve a estar de actualidad como cada Navidad y ‘All I Want for Christmas Is You‘ vuelve a ser un hit mundial. De hecho, esta es ya la 3ª canción más escuchada ahora mismo en todo el mundo y el tema podría ser al fin número 1 en Estados Unidos de manera oficial por primera vez, dos décadas después de su salida. El tema sube al puesto 3 del Billboard Hot 100, es lo más alto que ha llegado jamás en esta lista y aún quedan 2 semanas para Navidad. ¿Habrá nuevo número 1 para Mariah Carey en este país? Como curiosidad, España no es uno de los países que mejor acoge este villancico y, aunque subirá durante los próximos días, de momento solo lo encontramos en un modesto puesto 52 en Spotify España.

Por otro lado, hay quien se ha entretenido montando un mash-up entre el citado villancico y ‘The Beautiful People’ de Marilyn Manson, uno de sus mayores hits. Contra todo pronóstico el invento funciona bastante bien y la mezcla suma medio millón de visualizaciones en Youtube en poco más de un día. Ideal para aquellos que les gusta la Navidad… pero también un poquito el metal, o viceversa.

Os recordamos que nuestro compañero Jaime Cristóbal analizó hace unos años el éxito creciente de ‘All I Want for Christmas Is You’ y de la historia del villancico pop. Por otro lado, el nuevo disco de Marilyn Manson parece haberse retrasado sin que por ello su banda haya dejado de entregar versiones en los últimos tiempos.