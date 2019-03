Algo pasa con… Tobias Jesso Jr.

Tobias Jesso Jr. cavó su pequeño hueco en la historia reciente del pop de autor en marzo de 2015 con ‘Goon‘, un disco de baladas preciosas estilo años 70 que incluía al menos un clásico, ‘How Could You Babe’. El debut de Tobias auguraba una carrera fulgurante, como vaticinamos en uno de nuestros artículos sobre las revelaciones de la temporada, pero en 2019 seguimos sin su continuación y no parece que la vaya a haber: es lo que tiene haber participado en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos.

A Tobias le tocó la mano de Dios cuando Adele, la artista que más discos vende del momento, capaz de despachar decenas de millones de copias de sus álbumes sin despeinarse en una época ya muy mala para la industria, le llamó para colaborar en ‘25‘, un disco que terminaría vendiendo 22 millones de copias -’25’ fue el disco más vendido de 2015 y 2016-. En concreto, Tobias co-escribió e hizo coros en ‘When We Were Young’, uno de los exitosos singles del disco. El resto es historia… o no, porque historia de Tobias Jesso Jr. propiamente dicha ha habido poca.

Actualmente al frente de su propia editorial, Orange Publishing, que utiliza frecuentemente para fichar a artistas noveles que le mandan demos por Twitter, pues él tiene muy presente sus inicios, Tobias está haciendo carrera componiendo y produciendo para otros artistas y, al margen de Adele, en tiempos recientes ha trabajado con Sia, Shawn Mendes, Paloma Faith, Niall Horan, John Legend o Florence + the Machine, e incluso con XXXTentacion y Meghan Trainor. Además, ha producido el disco de Emma Louise, con la que se acaba de casar, y recientemente ha estado componiendo con artistas de country “de primer nivel”, según una reciente entrevista con Billboard. En otras palabras, Tobias tiene la vida resuelta, ¿para qué va a sacar disco?

En la mencionada entrevista, Tobias ha afirmado que sacará otro disco cuando lo necesite, pero que prefiere estar en un segundo plano ya que no le gusta actuar en directo y que, en cualquier caso, lo que ama es componer. “A mucha gente le gusta actuar, pero ese no soy yo. Yo tengo mucho miedo. Quizá haya cambiado un poco, pero escribiendo me lo paso muy bien. Si intento ser bueno en algo, es en escribir. Habla de mí como compositor, es todo lo que quiero”. Un disco que nos perdemos, en definitiva, aunque está claro que Tobias siempre va a estar por ahí rondando. Seguiremos disfrutando de su talento pero, en principio, solo a través de otros.