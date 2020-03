Qué esperar de ‘Chromatica’, el nuevo álbum de Lady Gaga: de house clásico a una gran colaboración

Lady Gaga es portada de la nueva edición de la revista PAPER, donde ha hablado sobre su nuevo disco, ‘Chromatica’, que sale el 10 de abril. La sesión de fotos es espectacular, futurista, muy Grimes, y aunque el texto describe muy por encima el contenido del álbum, sí ofrece información más detallada sobre él de lo que Stefani compartió en Apple Music tras el estreno de ‘Stupid Love’.

El álbum contará con una colaboración por parte de una artista femenina que se rumorea podría ser Ariana Grande. La autora de ‘thank u, next’ no es nombrada en PAPER, pero la descripción de esta en el texto artista apunta a ella, pues habla sobre una “estrella del pop femenina que ha vivo un trauma inmenso en el ojo público”. La canción que Gaga y esta artista han hecho juntas es un “monstruo de canción dance” en la que ambas celebran “las lágrimas” en la pista de baile.

El disco, en palabras de PAPER, de hecho será muy bailable y electrónico. En concreto su sonido se centrará en el del “house clásico”, algunas de sus canciones contienen “breaks bailables que compiten por ser los más grandes del tracklist”, otras “codas de breakbeat”, y en general las melodías serán grandes, “power-pop”, emotivas y hechas para “enviar un chute de dopamina al cerebro”. Según la revista, los sintetizadores de ‘Chromatica’ sonarán “elegantes y luminosos” y el álbum se compondrá de canciones que se pueden llorar bailando. Gaga asegura que ha hecho un disco para “soportar el dolor bailando” y que su fibromialgia y su estrés post-traumático provocado por la violación que sufrió a los 19 años le han inspirado a crear un trabajo que refleje ese dolor pero a su vez sea “una celebración constante”. Otros temas que toca Gaga en ‘Chromatica’ son la “fuerza innegable de la feminidad” y los “antipsicóticos”.

En otro punto de la entrevista, Gaga habla sobre el primer single de ‘Chromatica’, ‘Stupid Love’. Dice que sabe que la canción se filtró en enero y que consideró sacar otro primer single de ‘Chromatica’ tras la filtración, pero que al final siguió adelante con él porque había estado meses preparando el video y la coreografía. Por otro lado, Germanotta es preguntada por su tuit “no me acuerdo de ‘ARTPOP’ y desmiente que fuera en serio. “Me parece divertido que no se me permita tener sentido del humor”, comenta. “Internet esencialmente es una broma muy grande, pero cuando yo hago una la gente se vuelve loca. No me arrepiento de mi arte ni pienso que nadie debiera hacerlo”. De hecho, Gaga tiene en bastante estima este disco, pues incluso lo considera adelantado a su tiempo. “Escucho ‘ARTPOP’ y miro la música pop actual y veo muchas cosas que eran futuristas. O adelantadas a su tiempo. Y no me importa decirlo”.