Astrid S sueña con el vídeo perfecto y rinde homenaje a Britney en ‘Dance Dance Dance’

Astrid S acaba de sacar un single llamado ‘Dance Dance Dance’ que este viernes os presentábamos en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend, que cuenta ya con cerca de 4.200 suscritos.

La canción, un electropop ochentero hedonista apto para fans de Robyn o Dagny, culminado por un solo saxo, se ha crecido con un simpático videoclip en el que vemos a la cantante noruega charlando con una amiga (la actriz Thea Sofie Loch Næss) sobre cómo sería el vídeo de sus sueños. Hablan con nostalgia de la época del discman y del CD mítico de Britney Spears (se refieren sobre todo al que traía ‘Everytime’, pero Astrid puntualiza que “todos sus discos son míticos”) y bromean sobre coches y bolas de espejo. Entre lo bien que funcionaba la canción per se y la fantasía de la cantante por creerse su papel de estrella del pop, los 5 minutos y medio de videoclip pasan volando.

Astrid S es conocida sobre todo por hits como ‘Hurts so Good’ y ‘Think Before I Talk’, a medio camino entre Halsey y Nelly Furtado. Esta última canción, además de ser número 1 en Noruega, ha logrado cierta repercusión en países cercanos como Dinamarca, Suecia y Bélgica. De momento, no existe disco largo, aunque sí una veintena de sencillos, a destacar una colaboración con Shawn Mendes y una canción llamada ‘Emotion’ que nos conquistaba hace un par de años.



