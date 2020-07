La música que escucha Fernando Simón, según el reportaje con portadón de El País Semanal

Una de las imágenes más comentadas de los últimos días ha sido el portadón de Fernando Simón para El País Semanal, que incluso se veía obligado a comentar, algo incómodo, en las ruedas de prensa diarias en las que desde hace 4 meses informa de las novedades del coronavirus. Respondía el epidemiólogo: «Les hizo gracia, por lo visto, que fuera a trabajar en moto».

Este domingo se publicaba al fin el reportaje en el que se elabora un perfil de Fernando Simón, recorriendo su biografía, sus viajes relacionados con el mundo de la Medicina, hablando de su familia o de su popularidad, lo que incluye las famosas camisetas con su cara y frases ilustres. «Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar» fue solo una de ellas en relación a este día. Al final del reportaje, en el que se incluyen declaraciones sobre el ministro Salvador Illa o algunas de las impresiones de Simón sobre Pedro Sánchez (recordemos que se encargó de la crisis del ebola mientras gobernaba el Partido Popular), concluye sobre su ascenso a la fama: «Dentro de un tiempo, lo sé, nadie se acordará de mí».

Menos conocida es la faceta de Fernando Simón como melómano. El reportaje de Jesus Ruiz Mantilla informa de que una de sus pasiones es el rock and roll, y concretamente tocar el bajo, afición que comparte, aunque el texto no lo menciona, con Pablo Casado. Dice Fernando Simón: «Los Beatles a toda la familia nos gustan, pero también Eric Clapton, Van Morrison, grupos españoles, Juan Perro y antes Radio Futura, por supuesto… O todos los cantautores, ¿quién puede negar que Sabina es un poeta? Y claro, Labordeta. Mira, digo Labordeta y la carne de gallina se me pone», indicaba en referencia al artista, fallecido hace ya casi 10 años.