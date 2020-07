Trending: el ajedrez de pintauñas y el twerking de La Zowi y Albany en ‘Sugar Mami’

Entre los vídeos más vistos de Youtube en este viernes de grandes novedades, ¿qué encontramos? Subiendo como la espuma ya en el top 10, uno de los pocos vídeos musicales es ‘Sugar Mami’, el nuevo single de La Zowi y Albany. El vídeo, de considerable factura, es un festival de twerking en primer plano -ninguna sorpresa para quien haya acudido a un concierto de La Zowi, cuando los solía haber-, veraneo y, como figura llamativa, un ajedrez que en lugar de caballos, damas, torres y peones, cuenta con botes de pintauñas. En este vídeo oficialmente nos situamos en «una mansión donde son los hombres quienes sirven las copas y las frutas a ellas, una auténtica girl gang alrededor de las dos mamis del reggaetón patrio: La Zowi con la Albany, el combo asesino». ¿Una referencia a ‘Spring Breakers‘?

La nota de prensa de Primavera Sound defiende ‘Sugar Mami’ como una de las «canciones del verano en el underground», recordando que «desde que La Zowi y Albany empezaron a compartir en sus redes algunos fragmentos de “Sugar mami” se puso en marcha el boca-oreja, primero con comentarios y luego recopilando los fragmentos de audio de Instagram para colgarlos en un vídeo que alcanzaba las 100.000 escuchas» en Youtube. El vídeo suma unas 40.000 reproducciones tan sólo en sus primeras 12 horas.

La producción de ‘Sugar Mami’ es de Pipo Beatz, de la vertiente más reggaetonera de La Vendición, pues es el productor de los mayores hits de La Mafia del Amor, y también ha trabajado con Yung Beef, Kaidy Cain, Bea Pelea o la misma Albany. El tema cuenta con un ritmo hipnótico, mientras la letra se compone de los desafíos habituales, entre Ferraris y Bugattis: «Papi, no sabes lo que te pierdes / Yo en carro bueno y mansiones / Tus putas bailando mis canciones».

Justo cuando empezaba el confinamiento este año podíamos entrevistar a La Zowi y ya entonces nos hablaba sobre el uso de la palabra «puta», constante en sus canciones, algo que vuelve a repetirse en este tema. Decía: «Obviamente no soy retrasada mental. Me he encontrado gente que no tiene nada que ver con este mundo y me ha dicho: «eres superlista, no me imaginaba». ¡Hombre! (Risas) ¿Por qué no te lo imaginabas? ¿Porque diga «zorra» y «puta» soy mongola? Al contrario, sé lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. No me alivia que alguien lo pille a través de una entrevista. También hay gente que no le mola el rollo de mis conciertos pero sí está interesada en mis canciones y una entrevista le puede hacer reflexionar. No digo que sean inútiles, las entrevistas. Pero lo peor es la gente que necesita ver una entrevista para ver quién eres. Tío, eso está en mis canciones».

En cuanto a Albany, aparecía ya el año pasado entre los artistas revelación, precisamente tras aparecer como invitada en ‘Ama de casa’, la mixtape de La Zowi, y ser contratada para actuar en el Primavera Sound. Últimamente la hemos incluido en nuestra playlist de «Lo más sabrosón» del verano de 2020, con ‘Cyberluv’, su temita con Tomasa del Real y King Dou Dou.