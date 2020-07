Las mejores canciones de julio 2020: Jessie Ware, Rina Sawayama, Los Estanques, Malamute, Kelly Lee Owens…

Hoy renovamos nuestra playlist con lo mejor del mes, ofreciendo una fotografía de lo que han sido los últimos 30 días en la redacción y entre nuestros comentaristas: del entusiasmo generado por el último disco de Jessie Ware, hasta hace unas horas lo más votado del site, hasta _juno, cuyo concurso en marcha está batiendo todos los récords de participación de la historia del site. También han sido «discos de la semana» recientemente lo nuevo de Sondre Lerche, lo nuevo de Chucho o lo nuevo de Los Estanques. No hemos tenido hueco para dedicar la semana al disco de Haim, pero quizá podamos volver a él de alguna manera en el futuro.

Aparecen en la playlist canciones tan frescas como las de Ginebras, apegada a la radiofórmula española de principios de los 90 sin ningún tipo de complejos, y artistas revelación como Malamute, Holly Humberstone, Rina Sawayama o Tkay Maidza, todo ello sin que tengamos por qué dejar atrás álbumes que nos han gustado este año pero que no están teniendo su recorrido normal a causa de la covid-19. Me refiero a los últimos trabajos de Triángulo de Amor Bizarro y de Tame Impala.

Javiera Mena, RAYE y Alfie Templeman contribuyen a que el resumen mensual comience en plan bailable, e incluso decidididamente disco. Lucas Vidal y Kelly Lee Owens ofrecen una visión de la música electrónica bien diferente. Hay nuevos sencillos, avance de unos discos que están en marcha pero aún no fechados, ni probablemente acabados, de La Bien Querida, Ladilla Rusa… y no sabemos si es el caso de Beyoncé, cuyo ‘BLACK PARADE’, inspirado por el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter, ha pasado desapercibido por las listas de éxitos, pese a su calidad.

Mucho se está hablando internacionalmente de Khruangbin y de Phoebe Bridgers, que es lo que deberíamos estar haciendo en nuestro país de gente como Calavera o Pantocrator. La playlist la completamos con temas tan dispares como los de Zara Larsson, Algora, Mónica Naranjo, Disclosure, Charlie Puth, Karol G y Sufjan Stevens, que hacen el estilo del verano un tanto incatalogable. ¿Sigue siendo el verano del reggaetón como apunta ‘Ay, DiOS mío’ y el exitazo de Anuel AA o estamos girando poco a poco hacia otros estilos, como muestran los exitazos en los últimos meses de Dua Lipa y The Weeknd?

Las mejores canciones de julio:

Jessie Ware / What’s Your Pleasure

Rina Sawayama / Bad Friend

Javiera Mena / Corazón astral

RAYE / Natalie Don’t

Alfie Templeman / Obvios Guy

_juno / _BCN626

Lucas Vidal / Double Trouble

Kelly Lee Owens / On

Tame Impala / Lost in Yesterday

Sondre Lerche / Are We Alone Now

Chucho / Sombra lunar

Ladilla Rusa / Macarrones pop

Malamute / La espiral

La Bien Querida / Un gatito

Khruangbin / Pelota

Phoebe Bridgers / Kyoto

Holly Humberstone / Overkill

Calavera / Secretos

Los Estanques / La aguja

Triángulo de Amor Bizarro / No eres tú

Beyoncé / Black Parade

Tkay Maidza / Don’t Call Again

Haim / 3am

Zara Larsson / Love Me Land

Algora / Chico transparente

Mónica Naranjo / ¡Hoy no!

Disclosure, slowthai / My High

Charlie Puth / Girlfriend

Pantocrator / Putas de internet

Ginebras / Paco y Carmela

Karol G / Ay, DiOs Mío!

Sufjan Stevens / America