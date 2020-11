The Killers hacen la mejor queja sobre el ninguneo de los Grammy

Hay maneras y maneras de tomarte en esta vida que los Grammy pasen de ti. Está la de The Weeknd, que exige “transparencia”, y está la de la banda de Brandon Flowers, que ha decidido publicar una genialidad en mayúscula. A gritos.

Dice su tuit de esta mañana en España, medianoche en Estados Unidos: “No han dejado entrar a los observadores en las habitaciones de conteo. Hemos ganado los Grammys, hemos tenido un montón de votos legales. Han pasado cosas que no han dejado ver a nuestros observadores. Nunca había pasado antes. Docenas de papeletas se han enviado a gente que nunca las había pedido”. Después han añadido los hashtags #GRAMMYSAMAÑADOS y #GANAMOS.

Esta referencia nada velada a la negativa de Donald Trump a aceptar su holgada derrota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos encierra un sentido del humor considerable, justo en el año en que The Killers no han sabido vender al público un álbum tan notable como ‘Imploding the Mirage’. The Killers no tienen ningún Grammy en su haber, y no han sido nominados desde 2007, cuando ‘When We Were Young’ fue nominada a Mejor Canción Rock del Año y a Mejor Vídeo.

En total, acumulan 7 nominaciones históricas, todas concentradas entre 2005 y 2007 (para ‘Hot Fuss’, ‘Somebody Told Me’, ‘Mr Brightside’ y ‘All These Things That I’ve Done’), pero siempre sin llevarse el premio y todas hace demasiado tiempo. Teniendo en cuenta que apenas 4 décimas separan las puntuaciones de ‘Imploding the Mirage’ y ‘After Hours’ en Metacritic (76/100 frente a 80/100), solo podemos exclamar: «¡Aprende, Abel Tesfaye!».