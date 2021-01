Perfume Genius vuelve a acertar acercándose a los 80 en el single que presenta su disco de remixes

Perfume Genius ha anunciado un álbum de remezclas de ‘Set My Heart on Fire Immediately‘ que verá la luz el 19 de febrero. Uno de los mejores discos de 2020 ha sido remezclado por artistas como A.G. Cook, Jenny Hval, Westerman, Planningtorock, Jaakko Eino Kalevi o Actress sin que su secuencia original de 13 canciones haya sido alterada en absoluto.

‘Immediately Remixes’ incluye el remix a lo Kylie de ‘On the Floor’ por Initial Talk, y se presenta oficialmente con el de ‘Your Body Changes Everything’ por Boy Harsher. El dúo de synth-pop de Georgia, conocido por temas como ‘Pain’, ‘Motion’ o ‘LA’, lleva el corte de ‘Set My Heart On Fire Immediately’ totalmente a su terreno -el del cold wave y el electro-pop de los años 80- para hacerlo sonar como inspirado en los ritmos mecánicos de Orchestral Maneuvres In the Dark o los primeros Depeche Mode. Una revisión a lo pastiche de ‘Your Body Changes Everything’ que crea un interesante contraste entre la contundencia de la base rítmica y la misteriosa melodía de Mike Hadreas. Su «can you feel my love» suena, de repente, extasiado, mientras en el tramo final de la producción se recupera la técnica del «fade out» para dejar con ganas de más.

El artista ya había explicado que ‘Your Body Changes Everything’ habla sobre la fluidez de género. «Me siento tanto masculino como femenino en mis relaciones, pero cuando me siento más masculino, no me siento menos femenino», ha contado. «A veces no se tiene eso demasiado en cuenta, y terminas aprendiendo que esa dinámica que te lleva de un lado a otro no existe. Al final, llevas a tus relaciones todas esas reglas y dinámicas en las que supuestamente debes encajar, en lugar de dejar que el ritmo siga su curso. La canción va sobre estar abierto a lo que pueda pasar sin traer toda esa basura contigo».

El vídeo de la remezcla de ‘Your Body Changes Everything’ es una alucinación suburbana inspirada en ‘Videodrome’ de David Cronenberg y en ‘Poltergeist’ de Tobe Hooper, tal y como ha explicado Hadreas en la nota de prensa oficial. En el vídeo, el actor Brandon Gray se enamora perdidamente de una alienígena a la que ve a través de su televisor, interpretada por la modelo Teddy Quinlivan. Una historia de amor imposible situada en el contexto de un confinamiento vivido en pleno verano, y que busca reflejar los sentimientos de ansiedad y «disociación» experimentos por tantos durante la pandemia.