Perfume Genius / Set My Heart On Fire Immediately

Perfume Genius llega a su quinto disco convertido en la voz de una generación que sigue luchando por derribar barreras sociales a la vez que conquistando nuevos logros, por ejemplo en cuanto a los discursos sobre identidad y/o expresión de género. En este sentido, los contrastes entre masculinidad y feminidad, agresividad y ternura o luz y oscuridad plagan su música desde hace rato, y ‘Set My Heart On Fire Immediately’ no solo no es una excepción, sino que es una nueva cumbre en su exploración de estos temas, a la vez que presenta suculentas novedades en su sonido.

Como el gran ‘No Shape‘, ‘Set My Heart On Fire Immediately’ vuelve a ser un trabajo de extremos. Influido por su nueva afición a la danza interpretativa, derivada de su trabajo en la obra de teatro ‘The Sun Still Burns Here’, Mike Hadreas ha buscado hacer un disco corporal y presente que “derribara la separación entre su trabajo y el mundo” y contara experiencias reales en lugar de inventadas. La ficción o, mejor dicho, la ornamentación de historias, sigue formando parte de universo de Perfume Genius, pero ‘Set My Heart On Fire Immediately’ es un trabajo visceral hasta el punto que ciertos instrumentos, como la guitarras de ‘One More Try’, suenan producidas (o al menos lo parece) para que suenen como fluidos corporales. Gracias a la experta producción del reputado Blake Mills, otra vez a los mandos de un trabajo de Perfume Genius tras su nominación al Grammy por ‘No Shape’, las canciones de ‘Set My Heart On Fire Immediately’ suenan a medio camino entre el mundo terrenal y el mundo de los sueños, en este caso de manera casi literal: ‘Leave’, una composición sobrecogedora que recuerda a los Goldfrapp de ‘Felt Mountain’, suena onírica y pantanosa a la vez, un contraste que parece imposible pero Perfume Genius convierte en un estilo propio.

En su nuevo disco, Perfume Genius cruza esta visión sonora con su pasión por la música country de manera más decidida que nunca, por lo que es fácil comprender por qué el robusto country-rock de ‘Describe’, en el que Hadreas interpreta a un personaje que ha olvidado cómo sentir, y pide a su pareja que le describa lo que siente, ha ejercido de single de presentación: no puede ser más representativa de su nuevo sonido. Este tema que vuelve a alternar la ternura de la voz de Hadreas con la pesadez y distorsión de una música que embiste al oyente cual apisonadora, es un “grower” como ya lo era ‘Slip Away’ sin necesidad de estallar en ningún momento. Más clara aún es ‘Without You’, una trotona canción country que además no deja ser una simple canción de amor, sobre anhelar a una persona que se encuentra ausente. La meditativa canción que abre el disco, ‘Whole Life’, está abiertamente inspirada en el trabajo de Roy Orbison, incorpora a un músico que de hecho trabajó con el autor de ‘Mystery Girl‘, Jim Keltner; y narra un episodio de metamorfosis en el que Hadreas abraza un cambio importante en su vida como si fuera la llegada de un Dios: “ya llevo la mitad de mi vida vivida, la dejo marchar”, canta; “las sombras se diluyen en una luz tierna, y a cámara lenta, las dejo atrás”.

A partir de su primera pista, ‘Set My Heart On Fire Immediately’ descubre un universo lleno de detalles y recovecos que solo Perfume Genius podría haber creado. El elemento barroco de su sonido sigue estando presente en canciones como ‘Jason’, que incorpora un clavecín; o la abstracta ‘Moonbend’, que pasa de sonar como un “conjuro” a admitir influencias de la balada española. Pero también sus letras son representativas de este universo tan personal, en tanto navegan ese contraste entre lo masculino y lo femenino que siempre ha preocupado al artista. ‘Jason’ narra la vieja historia de un encuentro sexual entre Hadreas y un muchacho heterosexual al que el primero acogió con un afecto “cálido” y “maternal” sin que el músico apreciara estas cualidades propias en aquel momento; y la vez, la bélica ‘Your Body Changes Everything’ explora la fluida dinámica que puede darse en cualquier relación sexual liberada de las cadenas del género, y de la que no suele hablarse tanto debido a los estereotipos: “Me siento a la vez masculino y femenino en mis relaciones”, cuenta Hadreas; “y cuando actuó de manera más masculina no me siento menos femenino”. En algún caso, Perfume Genius sí recurre a la ficción para recordarnos la importancia de valorar el pasado: la preciosa ‘Just a Touch’ narra una “historia de amor en tiempos de guerra” entre dos hombres que una vez hubieron de esconder su amor. Un episodio de subversión directamente conectado con esa portada en la que Hadreas encarna la imagen hípermasculina de un minero de los años 50 que no lo habría tenido fácil para ser él mismo en su época.

Y en medio -literalmente- de este torrente de intensidad destaca cual fuente en el oasis ‘On the Floor‘, la canción más pop de toda la carrera de Perfume Genius. Tan “poppy” que hasta Initial Talk la ha remezclado, la canción remite al pop vintage de ‘True Blue’… y se inspira abiertamente en Cyndi Lauper para plasmar la dolorosa historia de un “crush” que atormenta la vida de su autor. Un soplo de aire fresco dentro de un trabajo que puede pecar de demasiado denso en su tramo final, donde las melodías se diluyen algo más; pero que vuelve a mostrar a un compositor absolutamente necesario en nuestros tiempos, en su mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, tan bien representada aquí en todos los sentidos.

Calificación: 8,5/10

Lo mejor: ‘Describe’, ‘On the Floor’, ‘Without You’, ‘Just a Touch’

Youtube: vídeo de ‘On the Floor’