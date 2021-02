Victoria Abril, Feroz de Honor, califica el «coronacirco» de «farsa»

El próximo 2 de marzo se celebrará una nueva entrega de los Premios Feroz, la alternativa desde hace unos años a los Goya. Parten como favoritos entre los nominados los responsables de ‘Patria’, ‘Antidisturbios‘ y ’30 monedas’, pues uno de los fuertes de estos galardones es que también se premian series; y entre las películas, ‘La boda de Rosa’ (9 candidaturas) y ‘Las niñas‘ (6 nominaciones). Foto: Tortade.

Pero antes de todo eso, ha tenido lugar esta mañana un acto para celebrar que se entregará el Premio Feroz de Honor a Victoria Abril, y esta ha acudido para dar la gran sorpresa, incomodando a los presentes como informa La Vanguardia. Ha dicho, sin mascarilla: «Esto no es el covid, es un coronacirco. Basta de esta farsa. La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no? (…) Primero vino la variante inglesa, luego la brasileña, ahora la sudafricana…» y ha criticado a Macron por «arremeter contra nuestras libertades fundamentales».

Victoria Abril, que se mudó a Francia en los 90 rodando allí cintas como ‘Felpudo maldito’ después de haber destacado en España en cintas como ‘Amantes’ de Vicente Aranda -que le valió el Oso de Plata de la Berlinale- o ‘Átame’ de Pedro Almodóvar, ha dicho que en Francia «no vamos a un restaurante, a una exposición, a bailar… No podemos reunirnos desde hace un año. Tengo ganas de hablar; en Francia, no aquí que sí se pueden hacer cosas y rodar películas (…) Este año la Covid ni siquiera habrá provocado el 5% de las muertes naturales. Nos han convertido en cobayas. Si no puedes curar, no hagas daño…». Ha calificado la «pandemia» de «plandemia» y ha asegurado que «muere más gente con vacuna que sin vacuna», invitando a los presentes que no se crean lo que dice «la tele» y a «investigar en internet».

La protagonista de ‘Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto’ se suma así a una serie de artistas que han pasado de estar entre los más queridos del público a ser cuestionados por sus teorías negacionistas o conspiranoides, destacando los casos, en mayor o menor medida en cuanto a discurso errático, de Miguel Bosé o Bunbury.

La gala de los Premios Feroz ha informado de la asistencia el próximo 2 de marzo de muchos de los nominados y también de Paco León, Jorge Sanz, Loles León, Esty Quesada «Soy una Pringada» y Samantha Hudson, todo ello con guión de las creadoras del podcast ‘Deforme Semanal’. La presidenta de la AICE, María Guerra, decía ayer en nota de prensa antes de todo esto: «La pandemia nos tiene deprimidos y exhaustos. Evidentemente no vamos a negar el batacazo moral y económico que ha supuesto la covid19, sin embargo, nos proponemos hacer una ceremonia que huya de lo lacrimógeno. Vamos a celebrar las agallas de la industria audiovisual española. La cosecha del 2020 ha sido excelente en ficción y documentales». Añadía curiosamente, sin saber lo que se avecinaba: «Artistas y equipos técnicos se han puesto la mascarilla y se han dejado la nariz a golpe de PCR: han seguido rodando contra virus y distancia de seguridad», prometiendo además que «reinará la diversidad en una gala rupturista con los estereotipos tradicionales”. La ceremonia en cualquier caso podrá verse online, a través de Youtube.

Victoria Abril se hace un 'Miguel Bosé' y se apunta a la teoría de la conspiración del #COVID19: "Esto no es una pandemia, es una 'plandemia'… entra en el Internet, métete en foros científicos y aprenderás cosas".https://t.co/EqNRLwPZK9pic.twitter.com/OE1ZKjiMwL — EM – electomania.es (@electo_mania) February 25, 2021