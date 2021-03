Selena Gomez / Revelación

En tiempos de covid-19, qué mejor que recordar y rendir tributo a nuestros mayores. ‘Revelación’ es un EP de 7 canciones cuyos 20 minutos de duración están principalmente entonados en castellano, la lengua de los abuelos paternos de Selena Gomez, a los que ha visitado regularmente al menos hasta que empezó la pandemia. La cantante cuenta que hablaba español con fluidez hasta los 7 años, pero que perdió el hábito cuando empezó a ir al colegio, y que ahora está utilizando sus raíces para llevar su voz a otro sitio, y «sentir que no está siendo juzgada».

¿Quizá porque no sabe muy bien lo que está diciendo? En ‘Revelación’ Selena Gomez se ha calzado el disfraz de ‘La Isla Bonita‘; ha sacado la chequera para rodearse del productor estrella de Bad Bunny y J Balvin, Tainy; y se ha puesto un profesor de español y otro de canto para ejercitar la voz una hora cada día antes de la grabación. Pero la sensación es más de «Timo» que de «Revelación».

Dos son los problemas de este disco. Por un lado, la pobreza del español de Selena Gomez. La cantante suena involuntariamente cómica cuando suelta proclamas random como ‘Dámelo to’, parece argentina sin querer cuando convierte en llana la palabra «bésame» y definitivamente suena sin alma en canciones como ‘Buscando amor’. En esta, cada frase parece haber sido grabada en una sesión aparte, desproveyendo al tema de cualquier tipo de «flow». Extrañamente desubicada al principio de la secuencia, ‘De una vez‘, que ya ni parece un single, termina sin que aciertes a comprender por qué una canción sobre empoderamiento puede sonar tan desinflada y tristona. En lugar de animar, deprime.

Por otro, Tainy no ha aportado al disco su versión más imaginativa: sus beats son conservadores y manidos en un momento en el que las modas están virando hacia otro lado. El último disco de Bad Bunny es más pop-rock. Ya hace 2 años que Cardi B bailó salsa acercándose a la tradición, o lo hizo Camila Cabello cantando ‘Havana’, provocando una pequeña oleada de acercamientos al son cubano, la bossa, la bachata, y un excitante etcétera. ‘Revelación’ llega tarde en ese sentido, aportando prácticamente nada, y menos cuando decide cerrarse con una colaboración de DJ Snake, por mucho que las trompetas destaquen.

Salva los muebles ‘Baila conmigo‘, un divertido diálogo con Rauw Alejandro que está siendo un merecido hit: es una canción pimpinelesca y teatrera en la que ambos saben sacar partido al hecho de que Selena Gomez de hecho no hable español. Más del humor «no entiendo mucho, pero baila conmigo» es lo que se echa de menos en este EP que no nos termina de mostrar a esa Selena Gomez de discurso centrado e interesante, más adulto, que intuimos en exitazos como ‘Lose You To Love Me’, y que estamos leyendo en las entrevistas. Desconocemos si será cierto que se va a retirar en pocos años, como ha sugerido en el reportaje en profundidad de Vogue, pero sí hemos visto en dicha entrevista a una artista que se arrepiente de no haber votado hasta 2020, que tiene un discurso político, que dice que no habla de su fe porque trae mala prensa, que no tiene miedo de contar que se ha pasado toda la pandemia llorando. ¿Dónde está esa Selena Gomez en este desaguisado?