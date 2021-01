Selena Gomez inaugura etapa latina con un discreto single firmado por 8 personas

Selena Gomez vuelve. Cuando acaba de cumplirse un año desde que lanzara ‘Rare‘, su último álbum de estudio hasta la fecha, la artista tejana regresa con un nuevo single que es el primero de dos que lanzará estos días, a la manera de ‘Lose You to Love Me’ y ‘Look at Her Now’. El primero es ‘De una vez’ y ya puede escucharse, y el segundo es ‘Baila conmigo’, una colaboración con el cantante de reggaetón portorriqueño Rauw Alejandro que estará disponible próximamente.

Lejos de representar una anécdota en la carrera de Selena, ‘De una vez’ avanza el que será su próximo trabajo discográfico, que estará cantado en español. Es, en palabras de la cantante, «el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar».

Un leve ritmo de reggaetón, similar a lo que suele hacer Karol G, proporciona la base de este tema de melodía melancólica y producción envolvente pero mensaje esperanzador, en el que Selena nos cuenta que ha superado una dura ruptura y que su corazón ha «sanado» y está a prueba de balas. A pesar de no alcanzar ni los 3 minutos de duración, quedándose en los 2 minutos y 36 segundos, y no de ser una composición especialmente sofisticada, ‘De una vez’ ha sido escrita por hasta 8 personas distintas según los créditos de Spotify, entre ellas la propia Selena y Marco Masís, quien no es otro que TAINY, productor principal de la grabación. ¿Es ‘De una vez’ un tema tan discreto como parece en las primeras escuchas, o esconde una magia aún por desbloquear?