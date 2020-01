Selena Gomez / Rare

Selena Gomez es una superviviente. El lupus que padece le ha llevado a someterse a sesiones de quimioterapia y rehabilitación, a recibir un transplante de riñón y a sufrir crisis de depresión y ansiedad por las que ha llegado a ser hospitalizada. Vivir todo esto, además de sus idas y venidas con Justin Bieber, a ojos del mundo entero no debe ser fácil, pero ella siempre ha encontrado refugio en la música.

‘Rare’, el sexto álbum de estudio de Gomez (el tercero en solitario), no ha podido llegar en mejor momento para la cantante, pues su single principal, el baladón ‘Lose You to Love Me’, una de las mejores canciones de 2019, no solo le ha dado su primer número 1 en Estados Unidos sino que se está manteniendo estupendamente en los primeros meses del nuevo año. En el pop, esperar casi un lustro en sacar disco suele ser una mala idea, pero Selena no ha estado precisamente desaparecida en todo este tiempo y cuando no ha publicado macrohits tipo ‘It Ain’t Me’ o ‘Taki Taki’, se ha reinventado con un sample de Talking Heads en ‘Bad Liar’ o ha producido una serie tan exitosa como ‘13 Reasons Why’. Los videoclips para la primera y ‘Fetish‘, con sus representaciones de una inocencia perturbada obradas por Jesse Peretz y por la fotógrafa Petra Collins, respectivamente, son los más interesantes de su carrera.

El escenario que plantea ‘Rare’ es de madurez total, pero el resultado no termina de mostrar esa evolución esperada. Como ‘Revival‘, ‘Rare’ es un álbum de pop correcto pero lastrado por un componente juvenil que empapa melodías y producción, muy poco adecuado para el fan medio de Selena que haya crecido con ella y por tanto se encuentre ya rozando la treintena (la cantante cumple 28 años el próximo verano). Por supuesto, las letras hurgan en las experiencias personales de Selena y lo hacen abordando sus desamores y problemas mentales desde una perspectiva sincera pero no demasiado azucarada, y si la de ‘Lose You to Love Me’ describe episodios de vulnerabilidad y angustia seguidos por otros de liberación, la de ‘Let Me Get Me’ busca el escapismo con ‘Like a Prayer’ de Madonna (chupito) sonando de fondo: “estoy en terapia, y es en la pista de baile, todas mis amigas están conmigo, pero esta noche es gratis, no voy a autosabotearme y no voy a liberar mis pensamientos, mi espiral y yo hemos terminado”.

La música de ‘Rare’ no es tan terapéutica. Aunque la producción del disco está especialmente cuidada en temas como ‘Rare’, que recupera el sonido de ‘Bad Liar’ aunque es menos malvada; o en la elegante ‘Vulnerable’, que presenta ritmos y texturas synth-pop próximos a Chromatics; las influencias del disco, que pueden ir del house latino (‘Let Me Get Me’) al dance-pop (‘Dance Again’) pasando por el tango-pop (‘Ring’) o el R&B (‘Crowded Room’) están casi tan diluidas como en cualquier álbum de un artista de Disney. El problema es que la música de Selena parece aún algo estancada en esa etapa y, a menudo, sus canciones suenan tan poco atrevidas que a menudo no hacen demasiado honor a sus títulos (‘Fun’ no es exactamente “divertida”). Y aunque ‘Dance Again’ y ‘Vulnerable’ son composiciones dignas, no suenan radicalmente diferentes a lo ofrecido en ‘Revival’. De hecho, si algo demuestra ‘Rare’ es que Selena no ha vuelto a colaborar con sus amigos Justin Tranter, Julia Michaels (con quien interpretó el año pasado la estupenda ‘Anxiety’), Ian Kirkpatrick y el tándem de productores Mattman & Robin (entre otros) para explorar variaciones más interesantes de su sonido o buscar melodías un poco más imaginativas, sino para acomodarse en lo ya hecho.

Dentro de que ‘Rare’ como disco de pop cumple su humilde función de entretener sin más pese a lo inane de temas como ‘People You Know’, algunos temas como ‘Ring’ quedan perjudicados por un trabajo vocal bastante plano por parte de Selena, que sí emociona en ‘Lose You to Love Me’ o cautiva con el falsete susurrado de ‘Crowded Room’. De hecho, si por algo mola ‘Look at Her Now‘ es por integrar a Selena muy bien dentro de su producción electrónica llena de efectos y sorpresas varias. Al final la mayor decepción de ‘Rare’ es que el disco no ha terminado de explotar el sonido de este fantástico single en otros temas, porque en su intención por desnudarse líricamente, en otros aspectos Selena se ha quedado bastante corta.

Calificación: 5,8/10

Lo mejor: ‘Lose You to Love Me’, ‘Look at Her Now’, ‘Rare’, ‘Vulnerable’

Te gustará si te gusta: Dua Lipa, Camila Cabello, las etapas maduras de Demi Lovato, Nick Jonas o Justin Bieber

