Eurovisión 2024: ganaron los buenos, pero hubo 5 injusticias

A las 22.22 horas de ayer, comentábamos sobre Eurovisión en directo lo siguiente: que España había pasado del 22º lugar que ocupaba en las apuestas la semana pasada, al 9º. Al final volvimos adonde nos correspondía. El 22 parecía nuestro número.

Suiza se hizo con la victoria gracias al buen show de Nemo, muy equilibrado entre lo vocal y lo visual. Donde fans de Freddie Mercury se dan la mano con los de Mónica Naranjo, y con une concursante no binarie que puede convertirse en referente para una generación. Veremos.

‘The Code’ se impuso a su principal rival, el tema de Baby Lasagna de Croacia, favorito en las apuestas, sobre todo por el apoyo del jurado. Ahí venció por casi 150 puntos a Francia, 2ª en ese caso.

Hubo muchas cosas predecibles. Suecia, cómo no, quedó en el top 10. En concreto 9ª. Ucrania volvió a arañar una posición espectacular: la 3ª. Es verdad que fueron top 3 para el televoto, pero ojo, el jurado también los aupó hasta un 5º lugar.

Y luego hubo cosas más impredecibles, como el sorprendente buen puesto de Portugal: nada menos que un número 10. Las apuestas no daban un duro por Iolanda ni de cara a las semifinales, pero el jurado los salvó. Fueron 7º en ese sentido, cuando en televoto estuvieron mano a mano con España (13 ridículos votos frente a 11).

Otras sorpresas fueron la buena posición de Luxemburgo (13º), y no, no se debió tanto a que su cantante fuera israelí: su apoyo vino mayoritariamente del jurado, a diferencia de lo que ocurrió con Israel. O la mala de Finlandia, que terminó en una posición parecida al Chikilicuatre: el 19º. No gustó ese tipo de humor.

En cuanto a la eliminación de Países Bajos, la gran noticia del día, desproporcionada según su delegación, jamás sabremos cómo la habría tratado el jurado, pero ahora sí sabemos que había quedado 2ª en su semifinal, donde solo contaba el televoto, tan sólo por detrás de Israel. A falta de conocer cuáles fueron exactamente los hechos, su abuso hacia una trabajadora del festival, en este artículo repasamos qué 5 injusticias dejaron las votaciones de Eurovisión.

La participación de Israel, y su 5º puesto

La principal obviamente es la participación siquiera de Israel. En una edición en la que el único circo debió ser el de Suiza, se han vivido momentos realmente rocambolescos en un festival que debería versar sobre música. Cuando 34.000 personas han muerto y este país sigue asediando Gaza, jamás debió acudir a participar en Eurovisión. Que la UER aceptara a Israel, cuando no aceptó a Rusia, ha puesto en riesgo la seguridad de las delegaciones. Los abucheos a la UER han sido sonados, también a la propia representante de Israel, de 20 años. Los momentos de tensión con otras delegaciones (Irlanda, Países Bajos, España) han sido incontables. No ha llegado la sangre al río solo porque el eurofan medio no se caracteriza por su componente violento o hooligan (esto no es la Champions), pero la UER tiene que reflexionar urgentemente sobre la conveniencia de sus intereses económicos y de sus patrocinadores. ¿De verdad puede tener la cara tan de cemento como para continuar viviendo de Moroccanoil?

Israel terminó 5ª dado el moderado apoyo del jurado (12ª) y el voto masivo del televoto (2ª, solo por detrás de Croacia). Muchas personas están expresando su frustración porque España dio los 12 puntos de su televoto a Israel. Pero no fuimos los únicos: 15 países dieron sus 12 puntos de televoto a Israel. En concreto, Australia, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, San Marino, Suiza, Suecia, Reino Unido, nosotros, y lo que se conoce como «resto del mundo». Pudieron ser más.

Esos 12 puntos a Israel de todos estos países no significan que la mayoría de la gente apoye a este país en el conflicto internacional. Como ya explicamos, significa que, en un ambiente de polémica y crispación, todo el voto pro-israelí se concentra en Israel, mientras el voto de las personas que se oponen a la participación de Israel se divide entre hasta 24 países. Bien pensado, es casi un milagro que Israel no ganara, como sí consiguió Ucrania hace 2 años.

También hay quien dice que Israel ha aglutinado el voto de la ultraderecha de varios países. Si ese voto existió entre la fachosfera española, tuvo que pasar toda la noche aguantando que Tony Aguilar llamara a Nemo “elle”. Ganaron los buenos.

Finalmente, hay quien dice que Suiza ha ganado con cierta manipulación por parte de la UER. Si han alentado el voto a Suiza, no habría estado de más: celebrar Eurovisión en Tel Aviv en 2025 o plantearlo siquiera no era una posibilidad. Podría haber sido el fin del evento tras casi 70 años de historia. Sin embargo, apostar por Suiza era una opción arriesgada: la organización ya vio en los resultados de las semifinales que el país que más fácil lo tenía para ganar era Croacia (1ª), no Suiza (4ª).



La mala posición de España

Aunque en el último minuto siempre se nos va un poco la olla, sabíamos hace meses que España no tenía ninguna opción de ganar el Festival de Eurovisión con ‘Zorra’. Nebulossa llegaron a barajar hacer un «Cero Points Tour».

Seamos serios: un jurado profesional no puede votar la representación de España por encima de las complejas propuestas de Francia, Suiza o Irlanda. Y sólo reciben puntos 10 países por delegación. Pero sí que es verdad que anhelábamos un puesto mejor, por ejemplo como el de la sofisticada propuesta de Lituania: un 14º o similar. ¿De verdad hemos quedado por detrás de los muermos de Letonia y Serbia? ¿Del número macarrilla de Estonia y el típico show folclórico de Armenia, nada menos que 8ª? Hay quien dirá que la toma vocal (solo correcta en el caso de España) es importantísima, pero entonces se entiende menos todavía la última posición de Noruega. En cualquier caso, un triunfo del entretenimiento. Nebulossa, nos vemos en las salas.



La mala posición de Reino Unido

Olly Alexander planeó un espectacular número que luchaba contra la gravedad en ‘Dizzy’, sobre una excelente producción de Danny L Harle… y no le valió para nada. Bueno, el jurado lo apreció y les situó 13º. Pero el televoto les hundió con 0 miserables puntos. Se explicaría porque Reino Unido últimamente ha sido un país muy odiado en Eurovisión… de no ser porque quedaron 2º el año de Ucrania, y pudieron celebrar el evento. Y justo tuvo que ser el año de Chanel.



Irlanda merecía más

Los puestos 4º de Francia o 7º de Italia no están mal, tampoco el 6º de Irlanda, en los últimos años de capa muy caída en Eurovisión. Pero la profundidad y el trabajo de Bambie Thug merecían más. ¿Dónde quedaron los votantes de Lordi? A Irlanda le faltó destacar en algún plano: fueron 6º para el jurado, 6º para el público y en esa posición terminaron. Al menos es su mejor posición en 24 años. Fueron 6º también en el año 2000.



El penúltimo puesto de Austria

Si el 22º lugar de España sabe amargo, ¿cómo sabe el último de Noruega o el penúltimo de Austria? Kaleen nos trajó una «rave» como cierre del show, pero quizá para entonces ya el eurofan estaba demasiado polarizado entre Croacia, Suiza, Francia, Irlanda… e Israel. Una edición para olvidar en lo político e imagen pública, pero tan espectacular en lo técnico que se llevó por delante propuestas más que dignas como esta de Austria.



Finalmente, quiero dar las gracias a todos los que seguisteis el «minuto a minuto» de JENESAISPOP, dejando más de 100 comentarios; o a través del foro, donde se sigue comentando la última hora de Eurovisión. Como la razón por la que no se ha subido la actuación de Portugal a Youtube: sus uñas pro-Palestina.