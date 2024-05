Suiza gana Eurovisión; Nemo pide que siga siendo un «concurso de paz»

Suiza ha ganado la accidentada 68ª edición de Festival de Eurovisión. Ni el masivo televoto hacia Israel y Croacia ha podido con la enorme valoración del jurado.

La edición se ha celebrado en medio del caos, con varias manifestaciones en Malmö, la ciudad anfitriona de Suecia, contra la participación de Israel. Países Bajos ha sido descalificado, si bien desde la UER aseguran que se trata de un incidente entre su representante Joost Klein y una fotógrafa, y no tiene nada que ver con los diversos manifiestos de repulsa que Klein había tenido hacia la representante israelí. Un periodista español denunciaba ayer haber sido asediado por varios acreditados israelíes tras haber gritado «Free Palestine» durante un ensayo, y varios países han decidido no participar esta tarde en el desfile de banderas. Entre ellos, Irlanda.

La representante Bambie Thug, que ya tuvo que cambiar el desenlace de su show por apelar al conflicto entre Israel y Palestina, ha denunciado el acoso de Israel y se ha negado a actuar no solo en el pase de banderas, sino en el último ensayo. Ha dicho la delegación irlandesa: «Se ha producido una situación mientras esperábamos para saltar al escenario y participar en el desfile de artistas, por lo que requerí la atención urgente de la UER. Esta se ha tomado este asunto en serio y hemos discutido qué acción emprender».

En los minutos previos a la celebración del festival, la delegación israelí ha tenido que ser apartada del resto. Además, las encargadas de dar los puntos por parte de Noruega y Finlandia han dimitido de sus posiciones durante la tarde. Una pena porque lo que se ha visto es una final de enorme nivel en la que varios países se han currado puestas en escena espectaculares, como Reino Unido, Irlanda, Croacia, Suiza, Francia o Italia. Este es nuestro minuto a minuto:

20.55 RTVE informa de que la policía ha alejado las protestas por la participación israelí del Malmö Arena.

21.06 La eliminación de Holanda (salían 5º) ha dejado un hueco perfecto para que la realización pudiera programar un desfile de bandera israelí (6º) de sonido o imagen pregrabado. Desde el Malmö Arena nos informan de que se han oído abucheos y aplausos, de nuevo.

Por si no se ha oído en la emisión, dentro del Malmö arena los abucheos a Israel han sido más que notables. #Eurovision — Paloma Rando (@palomarando) May 11, 2024

21.08 Bonito beso de Mery y Mark de Nebulossa durante el desfile de banderas.

21.22 Lo mejor que ha hecho la anfitriona Suecia este año es un maravilloso gag autoparódico sobre el enorme número de veces que han ganado Eurovisión. Se llama ‘We Just Love Eurovision Too Much’. Por supuesto, ha quedado diluido por la polémica participación de Israel. En cualquier caso, abren la ceremonia con los gemelos Marcus & Martinus, entre Backstreet Boys y Boyzone en lo estético, entre Faithless y Daft Punk en lo musical. Si el vestuario es como cuando quieres inspirarte en Matrix, pero terminas en Humana, la realización trémula sí ha resultado hipnotizante.

21.27 La organización tiene muy pocas ganas de que vuelva a ganar Ucrania por razones evidentes, y la ha situado en el lugar más desgraciado de la historia: el 2º. Para entendernos, es el de Amaia y Alfred. alyona alyona y Jerry Heil juegan con el contraste entre el calvario épico de subir una montaña y la liberación rap. Funciona el plano final de mujeres proyectadas en el suelo. Veremos intentos peores esta noche.

21.31 No al calor del amor en un bar, sino al calor de unas hogueras en el salón de su misma casa, el alemán ISAAK canta la gran balada rock de la edición. La que faltaba en el último disco de Sam Smith… que se habría hecho las mismas uñas.

21.35 No habría arriesgado ni un euro en la casilla de Luxemburgo, pero aquí están. 31 años después se presentaron a una semifinal y pasaron. ’Fighter’ compite con Marina Satti por traernos la canción más griega de la edición, de mano de Tali, de origen israelí.

21.40 Tony Aguilar y Julia Varela han hecho una robótica presentación de Israel, que parece acordada por escrito con la UER para subrayar, otra vez, que Eurovisión no es un festival político. Aun así, “Nos marcharemos, pero no moriremos”, dice la letra de Eden Golan por Israel en una canción con varias referencias veladas a los atentados de Hamas. “Todavía estoy destrozada después de este huracán”, añade. La desproporcionada respuesta militar de Israel, que ha dejado 34.000 muertos en Gaza, le ha valido enfrentarse a abucheos en varios puntos de la canción. También a aplausos.

21.44 La propuesta de Silvester Belt para Lituania era una de las más sofisticadas sobre el papel. La canción, de las pocas que me he puesto en bucle, la veo en el Sónar. La puesta en escena, sobria, en rojo, minimalista, es un acierto, pero en este ambiente viciado políticamente por un lado, y de feroz competencia por otro, pasa demasiado percibido. Incluso se hace largo de más.

21.51 Dicho todo lo que nos parece ‘Zorra’ y su performance para Eurovisión, puede sernos más útil la mejor review que he leído sobre ella fuera de nuestro país. “La actuación de Nebulossa es como si hubiera entrado en un show de cabaret en España, y de repente todo el mundo perdiendo los papeles”. Mery ha mejorado de manera increíble la voz respecto a Benidorm Fest, ha conseguido la complicidad de Europa con ese «Soy más zorra todavía» y esas imágenes del público gritando «¡zorra, zorra!» están entre lo más energético que jamás hayamos mandado al festival. En la final se ha incluido beso con los bailarines. También ha habido un pequeño traspiés, pero no ha acabado en desgracia: esta es la España que nos representa.

21.57 Por Estonia se presentan dos formaciones unidas, 5miinust y Puuluup. Una parece liderada por Ignatius Farray y la otra recién salida de un late night tipo Buenafuente. El cruce cuñado folk y ¿rap? no es el óptimo, pero logran hacer pasar un buen rato a los eurofans.

22.00 La puesta en escena de Irlanda funciona a diferentes niveles. En el contexto eurovisivo, no tiene precio como entretenimiento freako. En el plano terrorífico, son muchos los referentes estéticos de Sergio Jaén. En el plano musical, el punteo de guitarra en la parte del drop, hipnotiza como la mejor Melanie Martinez. En el plano dramático, se está representando una violación que Bambie Thug sufrió el año pasado, y en la que al final derrota a la Bestia. ‘Doomsday Blue’ debería ganar y adelantar a Suecia por la derecha en cuanto a número de victorias históricas.

22.04 Seguimos de alguna manera en España pues en nuestro país se escribió, en un campo de composición, ‘Hollow’, la balada de Letonia sobre las «inseguridades que nos pueden secuestrar».

22.08 Y seguimos un poquito en España porque desde que los presentadores nos han dicho que la griega Marina Satti es fan de Rosalía, no hemos dejado de ver a Rosalía en el escenario. Y eso incluye esa estética inspirada en redes sociales tipo TikTok que dominó el ‘Motomami Tour’. Un ‘Zari’ solo medio entretenidillo al que se le ven las costuras en varias ocasiones. Satti ha sido de las que se han atrevido a pronunciarse contra la participación de Israel.

22.12 Olly Alexander “Years & Years” cumple uno de los sueños de su vida al representar a Reino Unido en Eurovisión con 1) una canción que no puede empezar más Pet Shop Boys 2) una puesta en escena llena de bailarines en paños menores 3) que lucha contra la fuerza de la gravedad 4) contiene una parte de lucimiento vocal medio bien resuelta tras una parte más agónica, y 5) una gran producción de Danny L Harle. Quizá la mejor actuación de la historia de Reino Unido, y desde luego la más infravalorada. ¿Acaso demasiado sueco todo?

22.17 Hemos perdido la cuenta de cuántas puestas en escena de Eurovisión son aptas para seguidores de Florence + the Machine y/o Evanescence, pero el caso es que continúa funcionando. Gate logran una performance llena de tensión (y vozarrón) para ‘Ulveham’, que acaparará todo el voto del público de este tipo.

22.22 España suba al 9º puesto en las apuestas tras actuar. Estábamos en el 18º y 22º antes de las semifinales.

22.25 Una de las canciones que puede triunfar fuera de este contexto de Eurovisión es, una vez más, la de Italia. Angelina Mango, que se ha metido al público en el bolsillo interpretando una versión acústica de ‘Imagine’ en la zona de prensa, ha hecho lo mismo aquí con ‘La noia’. Una canción bailable, divertida y mediterránea, por la que Nelly Furtado mataría en este momento. Aunque Angelina Mango pasará a la historia por haber formado la bandera palestina junto a la italiana y un pañuelo durante el desfile de banderas.

Que Angelina Mango haya sacado la bandera de Italia junto al pañuelo negro a propósito para que pareciese la bandera de Palestina uf. Es que su mente, demostrando que es la mejor. #Eurovision2024 pic.twitter.com/UACV1yptFi — la Wachi⁴⁵⁷🌈🇮🇪🇮🇹🇬🇷 (@MaryWachi_) May 11, 2024

22.28 Demasiadas cartas juega Teya Dora a esa flor final que simboliza la resistencia de Serbia en la Primera Guerra Mundial. Pese al bonito homenaje más de 100 años después, van últimos en las apuestas.

22.35 No soy muy partidario del humor en Eurovisión. No more Chikilicuatres nublando los sueños de una Casa Azul. Pero qué demonios, la presentación de Windows95man tratando de ocultar su pene detrás de cabezas del público, cámaras de televisión, y así todo el rato, nos ha hecho reír. No parecía nada fácil en una noche como hoy.

22.38 Desde que ganó Salvador Sobral, Portugal se ha clasificado para la final todos los años menos uno. El ‘Grito’ de Iolanda es de “autodefensa y confianza de una misma”. Mejor en ese precioso inicio a capella y en la creación de cierta tensión a la mitad, que en el grito final, tan impropio del Sónar Lisboa (donde ha tocado), acude con pocas opciones, pero al menos acude.

22.41 Gran fiesta folclórica para Armenia por parte de Ladaniva. Ya el vídeo tenía un punto irónico que en el escenario se ha transformado en una divertida fiesta de luz y color. Eurovisión en estado puro.

22.44 Hay un momento de la actuación de Chipre en que Silia Kapsis apunta con sus tetas a varias esquinas del Malmö Arena. Si en ese momento saliera fuegooo de ellas, habría sido Lady Gaga. Su vestuario blanco y sus bailarines deseando arrancarse la camiseta apuntan sin duda a Britney Spears, solo que con un punto chipriota.

22.48 Espectacular presentación de Nemo para Suiza, casi circense, con un ‘The Code’ que alterna rasgos operísticos con drum&bass. Un final delirante que levantaría de la silla a Mika… y una pena todo el trasfondo político: poquísimas veces se ha visto una final de este nivel, con tremendas puestas en escena.

22.59 Raiven ha gritado tanto sobre el escenario de Malmö como para dejar sorda a Mónica Naranjo en su casa a 2.654 kilómetros de distancia. La representante de Eslovenia sabe comerse la cámara cuando está a punto de abrirse las venas con esas uñazas cantando a ‘Veronika’. Exorcismo en Vallecas.

23.01 Hay algo en la mirada del representante croata que grita BRANDON FLOWERS, lo cual era impredecible cuando escuchamos por primera vez su nombre, Baby Lasagna. ‘Rim Tim Tagi Dim’ es un triunfo total de riff metalero, coros populares y coreografía dance. Es favorito absoluto y puede llevárselo, además, por el lugar en el que actúa: casi al final.

23.06 Si a estas horas te quedan caderas para un empoderamiento, Nutsa Buzaladze te trae otro Chanelazo. Lo malo es haber visto en la segunda semifinal a la mismísima ‘Fuego’ con la mismísima ‘Slomo’. Aunque a la que más recuerda la melodía es a la canción ganadora en 2003 de Sertab Erener por Turquía.

23.10 Preciosa puesta en escena del baladón francés, con Slimane de rodillas o jugueteando con la cámara de manera muy hábil. Impresionante ese momento en que ‘Mon amour’ es interpretada a capella y a 2 metros del micrófono. O cómo levantar una canción que parecía que iba a dormirnos a estas alturas de la noche. No ha habido sorpresa en la letra respecto a los ensayos: en ellos cambió la letra en favor de la paz en el mundo.

23.15 Cerramos con 3 K’s: la de Kaleen por Austria, que recuerda a Kate Ryan en puesta en escena y a Kylie Minogue en intención electro. Solo que este ‘We Will Rave’ se desmadra hacia el europop, el drum&bass y el trance como la elegancia nunca ha permitido a la intérprete de ‘Slow’. Un cierre potente que confirma el enorme nivel de este año. Una decena de países sería una digna ganadora.

23.35 Esperábamos este bonito homenaje a ABBA en el 50º aniversario de su victoria, pero igual de emocionante ha sido recuperar el ‘Crying at the Discoteque’ de Alcazar. ¡Arriba los sad bangers!

23.50 Loreen y su obsesión de la gravedad. Muy elegante todo pero hubiéramos querido más caña para su tema trance, ‘Forever’.

23.54 Enorme pitada a Martin Österdahl de la UER por consentir la participación de Israel.

23.55 Los primeros puntos son importantes porque el país ganador suele recibir un poco de todos. 12 para Suiza. De momento 0 para Spain.

23.59 San Marino, 5º país en votar, da 6 puntos a España, que pasa al top 15. Suiza empieza a destacarse con un montón de 12.

0.04 El jurado israelí, abucheado, da los 12 puntos a Luxemburgo, representada por una cantante israelí.

0.05 Solo Australia saca de los 0 puntos a Olly Alexander. Les ha dado 4.

0.12 Suiza da su segundo punto a España, lo que la rescata del penúltimo puesto. Estonia sigue con 0.

0.21 Italia rescata del fango a España con 7 puntos. Curiosidad: no votaron por Chanel.

0.32 Suiza arrasa entre el jurado. España, 19ª. Finlandia, penúltima, entre las sorpresas. Israel, 12º para el jurado.

0.37 El televoto no salva a España. Con solo 11 puntos, quedamos 22º.

0.40 0 PUNTOS PARA REINO UNIDO DEL TELEVOTO.

0.40 Israel se pone primera gracias al televoto, pero ya no ganará a poco que el televoto haya votado a Suiza.

0.50 Tras minutos de tensión entre las posibilidades de Croacia y Suiza, la victoria se decanta hacia Nemo, pese a no ser primere en televoto.

0.52 Suiza gana Eurovisión; Nemo pide que siga siendo un «concurso de paz».

1.05 Maravilla: Suiza rompiendo el trofeo durante la repetición de la canción ganadora, ‘The Code’.