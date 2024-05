Iker Jiménez se burla de Nemo; Angy y Megara le defienden

Nemo, la persona que ha ganado Eurovisión con la canción ‘The Code’, representando a Suiza, se identifica como no binaria. De eso precisamente habla ‘The Code’, de romper el «código», la barrera del género. Apropiadamente, en el aspecto musical, ‘The Code’ es una mezcla de estilos.

El género no binario se reconoce ya oficialmente en hasta 14 países, pero sigue incomodando a personas particulares. Parece ser el caso de Iker Jiménez. El presentador de ‘Cuarto milenio’ ha comentado sus impresiones sobre Eurovisión y sus palabras sobre Nemo están siendo especialmente cuestionadas.

«Nemo, muy emocionante el suizo este. Llega a la fibra con su arte de quilates. Voy a llorar y todo. Cero más grande que la Catedral de Burgos», ha escrito Jiménez inicialmente en X. A continuación, Jiménez comparte un comentario sobre la identificación de Nemo: «Nos han informado oficialmente de que Nemo está muy «emocionade». No nos extraña nada».

La burla velada de Jiménez a Nemo por su identidad, evidente en su uso irónico de las comillas, no ha pasado desapercibida. Entre las personas que han mostrado su descontento con Jiménez se encuentran participantes de esta edición de Eurovisión o de Benidorm Fest. Angy Fernández ha sido diplomática respondiendo al presentador: «Antes te admiraba… antes. Sé que te da igual, pero quería decírtelo. Dejo de seguirte. Espero que tengas un poco más de respeto. Un abrazo». Ante el aluvión de críticas recibidas por Angy, la cantante ha aclarado que «no se ha metido» con Jiménez. «Le he hablado con respeto y solo sentía la necesidad de decirle lo que pienso. Libertad de expresión por ambas partes, pero yo no ridiculizo a nadie. Me están insultando sus fieles seguidores, todo hombres».

Similares palabras a las de Angy ha expresado Rakky Ripper: «Desde pequeña viendo tu programa y siendo fan nivel comprar tus libros e ir a tus exposiciones, porque te abrías a lo desconocido y a cualquier misterio… Ahora llevo años sin verte porque de misterio ya no queda nada, solo intolerancia y pensamientos cuadriculados y me da mucha pena».

Megara, que ha estado a punto de participar en Eurovisión este año representando a San Marino, no se ha mordido la lengua con Jiménez: «¡Hola, Iker! Deberías de investigar el mayor misterio que hay ahora mismo, que seas capaz de respirar y escribir sin hacerte caca encima. Mira que llevo años viendo tu programa, pero nunca más».

Otra persona que ha respondido a las palabras de Jiménez ha sido Jordi Cruz. Escueto, le ha contestado: «El rumbo de tu nave ya no tiene mucho misterio».

Jiménez ha contestado a las críticas subiendo un vídeo en que defiende su derecho a opinar lo que quiera sobre Eurovisión amparándose en su derecho a la libertad de expresión. «No me pienso callar de decir lo que opino, precisamente porque hay mucha cobardía. La canción ganadora me pareció un engendro, un bodrio, pero por la propia canción. Si ser facha o fascista es ir en contra de tantos antivalores, me parece muy bien que me lo llaméis, no me pienso callar. Mucha gente que piensa lo contrario pero se calla por miedo a represalias, a ser cancelado. Cuando la gente se calla es un problema. Es tan peligroso la cobardía del que se calla como la acción de algunos que son muy poco tolerantes».