«Revelación» de Selena Gómez… o «Timo»: a favor y en contra de ‘Baila conmigo’

La redacción de JENESAISPOP os ofrece una opinión a favor y otra en contra de ‘Baila conmigo’, el segundo single del EP en castellano que Selena Gomez saca el 12 de marzo, y que se llama ‘Revelación’.

“’REVELACIÓN’, mi primero EP en español, está disponible ya para pre-ordenar” tuiteaba Selena Gomez hace unas horas. Como preparándose para las posibles coñas con su chapurreo del español, este ‘Baila Conmigo’ incluye a Rauw Alejandro diciendo “bebé, no sé si hablas mucho español” y un “no entiendo mucho, pero vente” de ella, que apunta a meme. Gracietas aparte, esto tiene más relación de la que parece con la (poca) calidad de ‘Baila Conmigo’: no dudamos de que Selena esté “orgullosa de sus raíces” como dice, pero esta canción a lo que apunta es a una maniobra desesperada por explotar el mercado latino. Y, al igual que alguien podría haberle avisado sobre ese tuit para que no quedase tan cutre, también da aquí la sensación de que esto es un descarte de un descarte de Natti Natasha, como si Selena hubiese dicho “necesito un hit latino, mmm, póngame éste mismo”. ¿Pero le servirá como hit? Esperemos que tenga suerte comercial, pero suena tan básico y tan blanco que tampoco parece muy probable por mucho que estén Rauw Alejandro y el omnipresente Tainy». Pablo Tocino.

«Empiezo a sospechar que a Selena Gomez se le da mejor colaborar que sacar singles por su cuenta. Con el baladón ‘Lose You to Love Me’ como excepción, sus mejores canciones son «featurings»: muy especialmente ‘It Ain’t Me’, la ultrapop ‘Ice Cream’ con Blackpink y hasta aquello del ‘Taki Taki’. ‘De una vez‘, la presentación de ‘Revelación’, no me pudo parecer más inocua. Sin embargo, ‘Baila conmigo’ junto a Rauw Alejandro, y también con la producción de Tainy (J Balvin, Bad Bunny), me ha conquistado. Uno de los grandes peros de ‘De una vez’ es que a duras penas se entendía lo que Selena nos cantaba en castellano. «¿Esta chica no sabe hablar español, no?», preguntaba el usuario Oscar en nuestro foro de Selena Gomez. Ahora hace de su muy obvio desconocimiento de nuestra lengua una virtud cuando se planta delante de Rauw Alejandro para decir: «Ese acento que tienes, no entiendo mucho, pero vente». Esta tontería permite que la canción fluya con la lozanía con que una guiri despistada busca perreo en cualquier sitio con olor a mar, da igual una cala virgen que una playa infesta. Se acerca al gracejo con el que Geri Halliwell atrapaba una guitarra al vuelo en el minuto 2.10 del vídeo de ‘Mi chico latino’«. Sebas E. Alonso.



