Lana del Rey logra su 14º número 1 en JENESAISPOP con ‘White Dress’

Lana del Rey sube al número 1 del top 40 de JENESAISPOP con su último single ‘White Dress’. Es la 14ª canción de Lana que logra ser top 1 en nuestra lista, que modestamente llega puntual a su cita cada semana desde hace 15 años. Los anteriores 13 números 1 de Lana del Rey en nuestro top fueron: ‘Born to Die’, ‘Blue Jeans’, ‘National Anthem’, ‘West Coast’, ‘Shades of Cool’, ‘Ultraviolence’, ‘High by the Beach’, ‘Music to Watch Boys to’, ‘Love’, ‘Lust for Life’, ‘Mariners Apartment Complex’, ’The Greatest’ y ‘Chemtrails Over the Country Club’. Si te preguntas por qué ‘Video Game’ no fue número 1 en nuestra lista, en su momento perdió contra ‘The Sun, The Trees’ de Russian Red y también quedó por detrás en votación de un tema de Bill Callahan.

Lana del Rey es la persona con más números 1 de la historia de JENESAISPOP y la que más semanas ha pasado en la cima, un total de 35. Le sigue La Casa Azul con 10 temas que han sido número 1 y 27 semanas en la cima. Gracias al forero Axwell por la ayuda en la compilación.

Esta semana entran pisando fuerte Lil Nas X y Garbage, así como ‘Bichota’ de Karol G, esta ya fuera del top 10. En la mitad baja de la tabla encontramos Calavera, serpentwithfeet, Bree Runway y black midi. Hay que destacar las subidas de Sen Senra, Japanese Breakfast y Nick Jonas, mientras despedimos ‘Blinding Lights’ de The Weeknd, que nos ha dejado tras 72 semanas, sin batir el récord de permanencia en lista de ‘On Hold’ de The XX. Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Vota por todas las canciones que te gusten Albany / No estoy bien

Alizzz / Ya no siento nada

Amaia, Alizzz / El encuentro

Axolotes Mexicanos / Cara de idiota

Bad Gyal, Rema / 44

Betacam / Lo único que tengo

black midi / John L

Bree Runway / HOT HOT

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic / Leave the Door Open

C. Tangana / Ingobernable

Calavera, Amaral / Ámbar

Cassandra Jenkins / Crosshairs

Delaporte, Amaral / Las montañas

Demi Lovato, Ariana Grande / Met Him Last Night

Doja Cat / Streets

Dua Lipa / Levitating

Espanto / Fiesta sorpresa

Espanto / Fotos con las autoridades

Fangoria / Momentismo absoluto

Foxes / Dance

Garbage / The Men Who Rule the World

Georgia Anne Buldrow / Mufaro's Garden

Godspeed You! Black Emperor / Job's Lament

Japanese Breakfast / Be Sweet

Jessie Ware / Remember Where You Are

Kali Uchis / telepatía

Karol G / Bichota

Kokoshca / Himno de España

La Casa Azul / Entra en mi vida

Lana del Rey / Chemtrails Over the Country Club

Lana del Rey / White Dress

Lil Nas X / MONTERO (Call Me By Your Name)

Los Hermanos Cubero, Grupo de Expertos Solynieve / Así llegué a Granada

Los Pilotos, Pedrina / Cenizas en el piso

Maria Arnal i Marcel Bagès / Ventura

Miley Cyrus / Midnight Sky

Miss Caffeina, Ana Torroja / Punto muerto

Nick Jonas / This Is Heaven

Nuevos Hobbies / Monstruoso

Rigoberta Bandini / Perra

Roosevelt / Lovers

Sen Senra / Sublime

serpentwithfeet / Fellowship

St Vincent / Pay Your Way In Pain

The Lodger / Dual Lives

Tronco / Volveré

Twenty One Pilots / Shy Away

Zahara / MERICHANE

Zahara / Taylor

Zara Larsson / Look What You’ve Done Ver resultados