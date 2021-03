Lana del Rey patina y escucha música para volver a «sentirse como Dios»

Lana del Rey ha publicado este viernes un nuevo disco llamado ‘Chemtrails Over the Country Club’, esta vez sin versión que pueda auparlo desde el punto de vista comercial, y por tanto aún más ajeno a las listas de éxito. Para eso ya tiene ‘Born to Die’, esta semana puesto 168 en el Billboard 200 en su 384ª semana. La intención de las canciones de ‘Chemtrails Over the Country Club’ son ir pasando del tedio más absoluto a la belleza más sublime, y su mayor baza es la canción que abre el disco, para la que se acaba de estrenar un videoclip, ‘White Dress’. Es hoy nuestra «Canción del Día».

Como en tantas ocasiones, Lana del Rey impregna esta composición de una sensación profundamente nostálgica, apelando reiteradamente a los tiempos en que era «camarera» portando un «vestido blanco» que, para más señas, es ajustado. En el estribillo recuerda cuando tenía «19 años» mencionando en contraste una «Conferencia sobre Hombres en la Industria Musical» tan rocambolesca que ni siquiera le cabe por métrica. Es, sin duda, una pequeña nota de humor.

En ‘White Dress’ aparecen citados Sun Ra, Kings of Leon y White Stripes como muestra de la música que Lana del Rey escuchaba en su adolescencia para «sentirse como Dios», si bien esta producción no tiene absolutamente nada que ver: es más bien y de nuevo ahijada de los discos más austeros de Leonard Cohen y Lou Reed. Un piano aparece en segundo plano sin que ningún instrumento domine la melodía en particular, dejando a la superestrella casi todo el protagonismo, además en un registro agudo, a veces rozando lo inaudible. Casi afónico.

El sencillo vídeo inspirado en David Lynch de manera oficial lleva la marca de la casa: simplemente Lana del Rey patinando en una carretera (al parecer se lesionó un brazo en el intento y los planos del desierto corresponden a la modelo Ganna Bodgan). Como es habitual, el videoclip realza desde su discreción la composición, terminando por lograr el efecto buscado aunque esta vez lo haya puesto un poco más difícil: la pieza es preciosa.

Lana del Rey ha hablado sobre ‘White Dress’ en varias entrevistas indicando simplemente que para ella es importante que la temática estuviera muy clara porque no le gusta cuando una buena melodía tiene una temática que no se entiende. En esta página podéis pasar el fin de semana recordando cuántas canciones de Lana del Rey mencionan un vestido blanco, cuántas canciones de Lana del Rey mencionan a Dios, cuántas canciones de Lana del Rey mencionan ser “camarera”, cuántas canciones de Lana del Rey mencionan el verano… y así sucesivamente.



