Emma Corrin, improbable invitada en el grandioso himno trip hop de Little Simz

Esta semana hemos conocido el primer adelanto de ‘Sometimes I Might Be an Introvert’, el nuevo disco de Little Simz, que viene con sorpresa al final. La canción vuelve a ser una producción de su amigo Inflo, pero ahora ‘Introvert’ busca la altura y el dramatismo de un himno religioso, llegando a los seis minutazos de duración, comenzando con una apabullante sección de metales e incluyendo unas ostentosas cuerdas que recuerdan a los coqueteos de Craig Armstrong con el trip hop. Si no fuera porque Simbiatu Ajikawo es rapera, ‘Introvert’ pasaría por un corte del último disco de Michael Kiwanuka (quien colaboró en el disco anterior).

La letra de ‘Introvert’ es política y habla de «reinos que arden», «pecadores en la iglesia», «madres que entierran a sus hijos», «muchachos que juegan con armas», «hogares rotos y pobreza» o «agentes del gobierno corruptos y atrocidades». En un momento a todas luces irónico, Little Simz espeta que «no le va la política», pero que «sabe que vivimos tiempos oscuros y que partes del mundo todavía viven un apartheid». La sorpresa llega al final cuando la actriz Emma Corrin, conocida por su papel de Lady Di en ‘The Crown’, recita un verso extra. Un verso que apela a la lucha («la cima de la montaña no es nada sin la escalada») y al título de la canción, que pretende hacer de la introversión de Little Simz su triunfo: «es tu introversión lo que te ha traído hasta aquí / la intuición te ha protegido a lo largo del camino». Little Simz ha dicho que ha sido «increíble» contar con la colaboración de Emma, porque le encanta su voz y ha dicho que sabía que iba a añadir «magia» a la canción. «Todo lo que dice son cosas que todo el mundo debería escuchar», ha declarado a i-D. Por otro lado, el estribillo corre a cuenta de Cleo Sol.

- Publicidad -

Little Simz es una de las raperas más prestigiosas de la actualidad en Reino Unido, pues el año pasado se alzaba con el reputado premio Ivor Novello por su tercer disco, el recomendable ‘Gray Area‘. Estos días ha dado los detalles de su cuarto trabajo discográfico, ‘Sometimes I Might Be an Introvert’, que no saldrá en un mes ni en dos, ni siquiera en tres, sino en cinco: sale el 3 de septiembre. El videoclip de ‘Introvert’ ha sido rodado en el Museo de Historia Natural de Londres, entre otros lugares, e incluye imágenes de archivo de protestas raciales y coreografías de danza interpretativa o presenta a Little Simz convertida en una especie de «mesías».



- Publicidad -