Justicia para Little Simz (y Dave): no todos los premios han de ir a las mismas manos

Esta noche se han fallado -qué maravilla de palabra- los premios Ivor Novello, retrasados meses por la covid-19. Premian a los autores de Gran Bretaña y, una vez más, han demostrado ir a su bola. La institución que lo mismo reconoce a Geoff Barrow que a Hozier ha decidido que los grandes ganadores de la temporada 2019 son Dave y Little Simz (además de Steve Mac).

Alguien argüirá que ya vimos ganar a Dave en el Mercury Prize con el notable ‘Psychodrama’, pero lo bueno es que aquí él se ha llevado simplemente el galardón a mejor canción contemporánea por su tema ‘Black’. Una canción directa, sencilla que desde luego estuvo entre las mejores de 2019 y que es una pena que no haya trascendido fuera de las islas. Si bien ‘Psychodrama’ es un álbum denso y variado, influido por el grime, pero abierto en sus maneras narrativas y musicales; esta canción en particular, a piano y de fondo ligeramente trip-hop, es el vehículo perfecto para adentrarte en su mundo: “el negro es bonito, el negro es excelente, el negro es dolor, el negro es alegría, el negro es evidente”, comienza diciendo, antes de apelar a la brutalidad policial: «si muere un chico, cuanto más negro sea el asesino, más dulce será la noticia (pero) si (el asesino) es blanco, dale una oportunidad, estará enfermo y confundido / si es negro, estará armado: apunta y dispara”. Muy obviamente los Ivor Novello se han apuntado un tanto reconociendo esto como «Canción del Año». Incluso estando casi en 2021 -mentalmente todos lo estamos, desde luego-, continúa sonando actual, por desgracia.



Más arriesgada ha sido la apuesta por el «Disco del Año», pues este título ha ido a otro nombre que apenas ha salido de Reino Unido, pero lo merece, el de Little Simz. Si Dave ha derrotado como nominados temas de Kate Tempest y J Hus, ella se ha llevado por delante a dos totems: igualmente ‘The Book of Traps and Lessons’ de Kate Tempest y ‘Ghosteen’ de Nick Cave & the Bad Seeds. Como cuando han premiado en otras ocasiones a IDLES y a Laura Mvula (insisto, también lo han hecho con nombres mucho más conocidos, como por ejemplo Adele, y después de ’25’), en este caso se han decantado por el proyecto de Simbiatu Abisola Abiola Ajikawo «Simbi».

Favorita de Kendrick Lamar y Lauryn Hill, y en la estela del sonido de esta misma, Little Simz publicaba el año pasado un tercer álbum, este ‘Grey Area’, que huía de toda comparación para ofrecer una paleta tan policromática en 35 minutos de disco, como mostraban el funky de la bailable ‘Selfish’, la jamaicana y acústica ‘Wounds’, la predicadora ‘Boss’, la influencia oriental de ‘101 FM’, la tremebunda banda sonora que era ‘Venom’ con trepidante rap o la balada clásica ‘Flowers’ con Michael Kiwanuka. Precisamente se echa de menos a este -y de nuevo a FKA twigs, como en el Mercury- al menos entre los nominados… ¿pero para qué queremos ver los mismos nombres en todas partes todo el rato? En un mundo de prisas y discos que duran en tus altavoces 2 días, hoy los Ivor Novello nos han arrancado una sonrisa recordándonos que estos dos buenos discos existieron un buen día de 2019.