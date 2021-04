Muere Anita Lane, integrante original de Bad Seeds y The Birthday Party

Anita Lane, una de las integrantes originales de The Birthday Party y, después, de los Bad Seeds junto a Nick Cave, ha muerto, confirman medios como The Line of Best Fit o Louder than War. Aunque no se conoce con exactitud el día de nacimiento de Anita, este se sitúa en torno al año 1959, por lo que la artista tenía 61 o 62 años en el momento de su fallecimiento.

Nacida en Melbourne, Anita conoció a Nick Cave en 1977 y, junto a los otros miembros de la banda, como su compañero de clase Rowland S. Howard, formaron The Birthday Party. La cantante y compositora australiana fue co-autora de ‘A Dead Song’ (de su primer disco ‘Prayers on Fire’, 1981), ‘Dead Joe’ y ‘Kiss Me Black’ (del segundo ‘Junkyards’, 1982) y más adelante co-escribió ‘From Here to Eternity’, el tema que titula el álbum debut de Nick Cave & the Bad Seeds.

- Publicidad -

Después de que Nick Cave & the Bad Seeds lanzaran su primer álbum de estudio, Anita dejó el grupo, pero colaboró con él de manera ocasional en los años siguientes: co-escribió ‘Stranger than Kindness’ del disco ‘Your Funeral… My Trial’ de 1986, y llegó a cantar con Kylie Minogue y con Shane MacGowan en la versión de Bob Dylan ‘Death Is not the End’ que cierra el histórico ‘Murder Ballads’ de 1996.

Una vez terminada su etapa con The Birthday Party y Nick Cave & the Bad Seeds, Anita colaboró sobre todo haciendo coros con artistas y grupos alemanes como Einstürzende Neubauten, Gudrun Gut o Die Haut y además publicó un par de álbumes en solitario: ‘Dirty Pearl’, de 1993, y el cual recopilaba colaboraciones previas junto a temas nuevos; y ‘Sex O’ Clock’, de 2001, que se cerraba con una preciosa versión de ‘Bella Ciao’. Asimismo, la cantante y compositora participó en dos discos tributo a Serge Gainsbourg: ‘Intoxicated Man’, de 1995, y ‘Pink Elephants’, de 1997.







- Publicidad -