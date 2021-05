Dinosaur Jr / Sweep It into Space

Ya hace bastantes años que J Mascis, Lou Barlow y Murph viven en una etapa de dulce «Aura Mediocritas», de un clasicismo indie en el que sus discos se suceden a un ritmo pausado pero firme, para regocijo y disfrute de fans y allegados.

Obviamente, no hay ninguna sorpresa en ‘Sweep It into Space’. Es lo de siempre: pop-rock alternativo de guitarras de corte ochentas-noventas. Aunque hay ligeras modificaciones. El álbum está producido por Kurt Vile en comandita con Mascis. La presencia de Vile ha rebajado fiereza, aumentado la limpieza del sonido y ha subido el volumen de la voz de Mascis, amén de hacer de este un disco más tranquilo (a la dinosaúrica manera, ojo) respecto a sus anteriores discos, incluso si se le compara con ‘Give a Glimpse of What Yer Not‘, que ya era bastante melancólico per se.

La mano de Kurt, por eso, no deja de ser discreta. Difícil se hace mejorar lo que ya es bueno. Dinosaur Jr no engañan: aquí vas a sentirte como en casa. Una colección de clásicas canciones rebosantes de todo aquello que amas del grupo: la voz de Mascis, sus guitarras arrolladoras e infecciosas (valga el topicazo), los dos temas de Lou Barlow… Las guitarras con las que abre ‘Ain’t It’ y, por ende el disco, la manera en que entra la voz de J. Mascis, tierna y rasposa, es un caramelo de guitarras y dulzura pop; suena a algo ya escuchado mil veces, pero que no te importa volver a escuchar mil veces más. También son bienvenidos los riffs distorsionados y los coros de de ‘To Be Waiting’. En ‘I Ran Away’, con las guitarras más cristalinas, cuando entona Mascis el estribillo, ya sabes que la fórmula es siempre la misma, pero sigue causando igual emoción.

Las también esperadísimas aportaciones de Lou Barlow son brillantes. La lenta y sentida ‘Garden’, con una línea de guitarra tan sencilla y, a la vez, tan evocadora y pegadiza, con Barlow cantando tierno y sentimental… Para que, acto seguido, Mascis nos despierte con ‘Hide Another Round’, de melodía pegadiza y redonda, de ritmo tan arrollador que te vuela la cabeza, especialmente cuando arrancan con las panderetas hacia al final. O el guiño al ‘In Between Days’ de The Cure en ‘And Me’, no sólo en esas guitarras trotonas, sino en ese estribillo que se eleva.

Quizás los únicos temas que se alejan un poco de la placidez general y endurecen el sonido, sean ‘I Met the Stones’, homenaje de Mascis a una de sus bandas señeras y ‘Walking to You’, con una marea desatada de guitarrazos esta vez sí, altamente distorsionados, el único momento en que saturan altavoces y revientan tímpanos. Hasta que regresa Lou, esta vez para cerrar el disco, y rebaja la furia con ‘You Wonder’, otra joyita de las suyas, de contención casi acústica, pero de desatado estribillo.

Hace un par de años, ‘Over Your Shoulder’ de 1994 se convirtió en un minihit en Japón, un tema que podría estar perfectamente en este ‘Sweep It Into Space’. Pero, lejos de sospechas de inmovilismo, lo maravilloso es comprobar que Dinosaur Jr siguen manteniendo no sólo la fórmula sino, más importante aún, la magia; que son capaces de seguir ofreciendo una docena de canciones vibrantes e incuestionables. Larga vida a Mascis, larga vida a Barlow (y a Murph, claro). Y que nosotros los sigamos oyendo.