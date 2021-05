La delicatessen art-rock de LUMP, el proyecto de Laura Marling y Mike Lindsay de Tunng

LUMP, el proyecto conjunto de Laura Marling y Mike Lindsay de Tunng, vuelve con nuevo disco. ‘Animal’ sale el 30 de julio. La cantautora británica, que este año ha sido nominada a los premios Grammy por su disco ‘Songs for Our Daughter‘, ha explicado que considera LUMP un «depósito de todas las cosas que han pasado por mi mente en el últimos tiempos y que no consigo encajar en ningún otro lado».

Realmente es difícil imaginar a Laura Marling firmando sola una cosa como ‘Animal’, la canción que presenta este disco de igual título. Es una composición extravagante, en la que tienen especial peso las percusiones y otro tipo de texturas orgánicas, y que queda mucho más próxima al art-rock de una Cate le Bon o los propios Tunng que al folk. Toda una «delicatessen» de rock alternativo y una evolución muy interesante respecto al debut de LUMP publicado en el año 2018.

En contraste con la riqueza de la parte instrumental de ‘Animal’, Laura canta de manera apática un texto entre lo fragmentado y lo surrealista. «Más rápido que un pestañeo, está prohibido amar, está prohibido pensar» es una de las cosas que nos cuenta esta canción. «Un pelo en la almohada, sangre en la camisa, piezas de amor, trocos de suciedad». El estribillo «baila, baila, esta es tu última oportunidad», con esa oportuna rima entre «dance» y «chance», se pega sin que lo esperes.

‘Animal’:

01 Bloom at Night

02 Gamma Ray

03 Animal

04 Climb Every Wall

05 Red Snakes

06 Paradise

07 Hair on the Pillow

08 We Cannot Resist

09 Oberon

10 Phantom Limb