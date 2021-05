‘El maravilloso Mago de Oz’ será la película de Paco León con Carmen Machi, Carmen Maura, DORA…

Dora Postigo, que está desarrollando una interesante carrera como cantante -‘Oxena’ estuvo entre las mejores canciones de 2020 y Pitchfork la incluyó en una de sus playlists de temas recomendados- nos sorprendió revelando hace unos meses que debutaría como actriz de mano de Paco León.

Cuando la entrevistábamos, nos avanzaba: «La historia es increíble, tengo muchas ganas, me da vértigo. Sí que había pensado: «cuando sea más mayor me lanzo». Pero no ha sido como «quiero ser actriz». Es una oportunidad que se me plantea y creo que voy a aprender mucho. La verdad es que nos quedamos en shock cuando vino Paco a presentarnos el proyecto. Hicimos el vídeo de ‘Ojos de serpiente’, nos contó que quería que fuera prota y nosotros flipando. Muy surrealista, en verdad. Me da tranquilidad hacerlo con Paco, porque transmite muy bien lo que quiere hacer. Cuando estábamos haciendo el vídeo, enseguida entiendes dónde quiere ir, tiene una manera de expresarse y de transmitir que a mí me asegura mucho».

Ahora al fin se han conocido algunos detalles más sobre el proyecto que preparan juntos. Según informa Vertele, la película se llama ‘El maravilloso Mago de Oz’ y será «una versión contemporánea y muy libre» del clásico literario de L.F. Baum.

La cinta está protagonizada por Carmen Machi, Carmen Maura y Luis Bermejo y los tres jóvenes rostros son Dora Postigo, el rapero Áyax Pedrosa, y el músico y diseñador Wekaforé Jibril. La danza, la moda, las artes plásticas y sobre todo la música serán protagonistas también. Paco León ha escrito en Instagram que «no es un musical, pero habrá mucha música».

La película tratará «el viaje iniciático de una adolescente». El rodaje arranca el próximo 2 de agosto y se extenderá durante ocho semanas. El guión es de Javier Gullón (Enemy) y el propio Paco León. ‘El maravilloso Mago de Oz’ será distribuida en España por Buena Vista International, Netflix y Mediterráneo Mediaset España Group, y se podrá ver en el resto del mundo a través de Netflix. Telecinco está involucrada también, al igual que en la divertidísima ‘Kikí, el amor se hace’.