Conocimos a James a principios de los 90 entre los exponentes de aquella cosa tan confusa llamada Brit Pop, pese a que son anteriores; y ahora, en este reencuentro con ellos durante estos últimos dos lustros, a veces nos suenan cercanos a una épica llenaestadios a lo Arcade Fire, Coldplay o The Killers, pese a que ellos llegaron dos veces antes.

Lo último tiene sentido en todo caso pues para este ‘All the Colours of You’ el fichaje estrella es Jacknife Lee, un productor conocido por su trabajo junto a The Killers y U2, con el que dicen haber renovado su sonido, llevándoles a «un nuevo lugar». Un nuevo lugar que no dista tantísimo de lo que James han venido ofreciendo en su carrera, con la particularidad de que el factor kitsch que se les había colado en lanzamientos como ‘Girl at the End of the World‘ sí es cierto que ha desaparecido casi por completo.

- Publicidad -

Pero los de Tim Booth continúan siendo los mismos. Canciones como ‘Sit Down’ y ‘Getting Away With It’ pertenecen a la historia de muchos de los festivales de verano en los que se han interpretado y, aunque tal cosa ahora mismo no sea posible, escuchar la pista de apertura de este disco, es como haberlo vivido. En ‘ZERO’ escuchamos al líder de James canturrear cosas como «whoah» y «yeah» y de alguna forma podemos sentir la energía que tantas veces le hemos visto sobre las tablas al aire libre. Es una canción esta 100% James, con una primera frase que dice «todos vamos a morir (…) deja de medir el tiempo con dinero y juventud», y que reincide en nuestra propia mortalidad con sentencias como «envejecemos como el vino, hasta que dejamos de hacerlo».

Suelen ser explícitas las letras de James; su sencillez parece haber jugado a su favor por lo cercano que resulta su mensaje. El single ‘All the Colours of You’ habla de «Estados Desunidos» y de «Ku Klux Klan» para recordar la era Trump. Un tema llamado ‘Miss America’ menciona a una mujer manoseada por su jefe y la pasión por las armas. ‘Recover’ habla sobre afrontar la muerte de un ser querido a causa de una enfermedad (el suegro de Tim) y puede que no adivines en ese caso que ‘Beautiful Beaches’ habla de los incendios de California, pero seguro que sí comprendes enseguida que va sobre un deseo escapista, sobre buscar oportunidades nuevas.

- Publicidad -

La residencia en Estados Unidos de Booth durante muchos años ha inspirado este disco que a veces suena apocalíptico (‘Wherever It Takes Us’) en busca de la propia espiritualidad (‘Hush’), pero en el que, como es habitual, el grupo ha querido poner una nota de optimismo. De color, en este caso.

Musicalmente variado, que no disperso, ‘All the Colours of You’ cuenta con algunas de las canciones más inmediatas y edificantes que hemos escuchado a James, conformando un disco bastante sólido, emparentado con el también notable ‘La petite mort’ de 2014. Las letras pueden decir «todos vamos a morir» pero el mensaje es «qué ganas de vivir tengo». Ya nadie se va a sorprender de que alternen sintetizadores con los viejos trucos del pop-rock británico: de que no dejen el álbum decaer al incorporar hacia el final ‘Magic Bus’, que es básicamente una producción de electropop, y una ‘Isabella’, un tanto kraut, que bien podría haber sido una de aquellas hijas de Iggy Pop con Underworld. Al final cierran con una ‘XYST’ que no sabes si vincular a R.E.M., Primal Scream o Carly Rae Jepsen. Son… James.