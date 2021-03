«Cucú» Ku Klux Klan y «Estados Desunidos»: James vuelven festivaleros pero concienciados

James, una de las bandas británicas más relevantes de los años 90, antes y después de la eclosión Brit Pop, anuncian su regreso. Será el 4 de junio cuando publiquen el que va a ser su 16º disco de estudio bajo el nombre de ‘All The Colours of You’. El disco se abre con una canción llamada ‘Zero’ y después continuará con el single que el grupo de Tim Booth ha dado a conocer hoy y que da título al álbum.

‘All the Colours of You’ es una canción uptempo, enérgica como hemos visto muchas veces ser los conciertos de James, hasta el punto de que casi sientes la brisa vespertina de un Festival de Benicàssim cuando la canción se va viniendo arriba. Por algo su sello anuncia que este disco será el «más festivalero de los 38 años de carrera de James». Estamos también ante una canción de clara vocación política, pues apela a los «Estados Desunidos» y uno de sus principales ganchos melódicos es la asociación de la presidencia del país al Ku Klux Klan, con el que se forma un tarareo «ku-ku ku-ku» que aparece de manera recurrente. Kitsch o icónico, puede ser el leit motiv por el que la canción sea diferenciada y por tanto recordada.

- Publicidad -

Esta temática se debe a la residencia de Tim en Estados Unidos durante muchos años, como explica la nota de prensa: «Tim fue testigo de primera mano de la división y el odio provocado por el expresidente Trump. Destacando el fuerte aumento de la supremacía blanca durante su mandato, la pista ofrece en última instancia un rayo de esperanza, un futuro nuevo y más brillante».

El nuevo álbum de James fue grabado por partes antes de la pandemia bajo los mandos de Jacknife Lee (U2, REM, Taylor Swift, Snow Patrol, The Killers). Según la nota de prensa, «el productor le dio un nuevo enfoque al sonido de James, trabajando de forma remota desde su estudio, reinventando las demos y capturando a la banda en toda su gloria virtual». Tim Booth cuenta: “Con toda la mierda que pasó en 2020, esta fue una concepción milagrosa y otro gran salto adelante para nosotros. Espero que el álbum refleje los colores en estos tiempos locos. Es un álbum de verdad, sin relleno y está a la altura de lo mejor de nosotros”.

- Publicidad -

El álbum abordará temas como el cambio climático, la pérdida de un ser querido durante la pandemia (‘Recover’ va para el suegro de Tim), la frivolidad de los concursos de belleza (‘Miss America’) y los incendios de California (‘Beautiful Beaches’).

1. ZERO

2. All The Colours Of You

3. Recover

4. Beautiful Beaches

5. Wherever It Takes Us

6. Hush

7. Miss America

8. Getting Myself Into

9. Magic Bus

10. Isabella

11. XYST