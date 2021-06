MØ se sumerge de lleno en los 80 en la revitalizante ‘Live to Survive’

Hace un par de semanas MØ presentaba un nuevo tema que se movía entre lo facilón y lo irresistible. ‘Live to Survive’ es nuestra «Canción del Día» para este domingo. Se trata de una canción de beats electro que conecta directamente con los años 80 de manera pura y sin remilgos. Esto no es una actualización del sonido de ‘Fade to Grey’ o cantantes como C.C. Catch sino una visita a aquellos años. A través de la repetición, como convenciéndose a sí misma de que ella será capaz de sobrevivir a la ruptura de que nos habla («vivo para sobrevivir el dolor por tu amor, vivo para sobrevivir otro error»), MØ nos entrega una de sus canciones más efectivas en muchísimo tiempo. Este nuevo single de MØ cuenta con la producción del británico SG Lewis, que este año ha sacado su propio disco.

La cantante danesa que arrasara hace un lustro de la mano de Major Lazer con ‘Lean On’, y que después triunfara con otros éxitos como ‘Final Song’ o ‘Don’t Leave’ con SNAKEHIPS, vuelve con esta canción tras un parón de dos años. Este es el tiempo que ha pasado desde el lanzamiento de su último single suelto ‘On & On’ hasta ahora, si bien su último álbum de estudio, ‘Forever Neverland‘, data de un año antes, 2018.

MØ explica que ‘Live to Survive’ va sobre «levantarte después de sufrir el choque de una relación tóxica a alguien o algo» y señala que, con la canción, busca recordar a la audiencia que la «vida es un baile de altibajos constante y que esos momentos bajos son válidos, que estamos aquí para sobrevivir el dolor y para recomponernos una y otra vez». La nota de prensa promete que más nueva música de MØ es «inminente» pero no confirma si la artista prepara nuevo disco.



