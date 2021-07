5% de descuento en el libro de JENESAISPOP, solo este mes

Solo hasta el 31 de julio el libro editado por JENESAIPOP ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ tendrá un 5% de descuento en nuestra tienda online. Pueden ser las últimas copias que se distribuyan, pues el libro podría agotarse en los próximos meses, como os contamos en Instagram. Estas han sido algunas de vuestras críticas sobre el mismo en comentarios y redes sociales.

“Menuda joya. Imprescindible para entender qué ha pasado en la música en las dos últimas décadas”, Dani Rivera.

“Este libro de JNSP debería estar en las estanterías de aquellos que sienten amor por la música”, quintoparrafo.

“Qué gozada el juego de recomendaciones a pie de cada reseña. ¡Habrá sido una locura enlazar todos!”, Radiojeta.

“Gustos particulares aparte, todo tiene su lógica. Es muy chulo, en serio”, nachob.

“Un pasatiempo de lo más entretenido. ¡Gracias, JNSP! Me habéis alegrado las vacaciones!», Siguesiguepop.

“Estoy entusiasmado con este libro”, plegamanos.

“Cómo estoy disfrutando este autorregalo en modo “elige tu propia aventura””, Alejandro.

“Me ha sorprendido mucho para bien la calidad de la edición”, cateto.

“Más libros así, joder”, barcelonafan.

“Es un grandísimo libro-objeto y sé que me esperan horas y horas de descubrimiento musical y de revisión de discos. Habéis hecho un gran trabajo y me alegra mucho apoyaros”, Ález.

“Muchas gracias por el trabajazo”, David Núñez.

“Aunque llego tarde, os quiero dar las gracias por este libro. Es precioso en forma, inabarcable y entretenido en contenido. Sigo disfrutando los viajes y descubriendo cosas”. franky77.



