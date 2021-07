‘Home Video’ es uno de los mejores discos de 2021 para la redacción. El recién editado álbum de Lucy Dacus será estos días nuestro «Disco de la Semana». Ya hace unas semanas que ‘Hot & Heavy‘ pasó por nuestra sección «Canción del Día», pero son muchas las canciones que han destacado como sencillo o como track dentro de la secuencia: ‘Thumbs’ con su aire dream pop, ‘VBS’ con su videoclip propio, ‘Partner in Crime’ a un Autotune apegada… o ‘Brando’, que es hoy nuestra “Canción del Día”. Foto: Ebru Yildiz.

Ligerísima en sus 3 minutos eurovisivos de duración, ‘Brando’ es lo más próximo que Lucy Dacus podría hacer a una canción de música pop, con su ritmo uptempo y su estribillo repetitivo marcado. La canción recibe su nombre de Marlon Brando, y casi toda su letra está construida a través de referencias al cine clásico: Fred Astaire y Ginger Rogers («Fred & Ginger, black & white»), ‘Qué bello es vivir’ («It’s a Wonderful Life»), ‘Un tranvía llamado deseo’ («desde la ventana del segundo piso me gritas: «¡Stella!») o ‘Casablanca’ («here’s lookin’ at you, kid»).

Sin embargo, esto no es solo un homenaje al cine clásico. Como ha comentado Lucy Dacus en nota de prensa, ‘Brando’ es el relato de una amistad en el instituto, con un chico que basaba su «identidad y gustos en las películas que veía. Cuando nos conocimos, reconoció en mí una ausencia de cultura por haber crecido en un entorno rural, en el que no había tenido contacto con mucha música o cine».

Continúa: «Así que me enseñó todo lo que le encantaba y esa era la base de nuestra amistad. Con el tiempo me di cuenta de que todo lo que quería era que yo fuera la receptora de sus gustos, un espejo para él. Era como si yo fuera solo una compañera de escena. Y resultó que muchas de las cosas que me decía eran citas, no pensamientos suyos originales», como es el caso de la cita a ‘Casablanca’.

Un tema, pues, con aristas, divertido, si bien con cierto tono anti-paternalista, que ha sido interpretado en vivo en el programa de Jimmy Kimmel. Lo ha hecho comenzando en blanco y negro y con dos bailarines clásicos, sin duda en recuerdo de las citadas películas.



