Lucy Dacus reflexiona sobre el pasado en la nostálgica ‘Hot & Heavy’

Con la salida de ‘Hot & Heavy’ Lucy Dacus anunciaba su esperado tercer disco ‘Home Video’, tres años después de ‘Historian’, acompañado de un gran videoclip dirigido por ella misma y grabado en el cine al que solía ir de adolescente. En él la cantante se sienta en una de las butacas mientras se proyectan los videos caseros familiares que su padre grababa cuando era pequeña.

El sonido de este segundo single difiere bastante del mostrado en la tenebrosa y asfixiante ‘Thumbs’ -el primer adelanto, que pudimos escuchar en directo en el Primavera Sound casi dos años antes de su lanzamiento-, donde la producción era minimalista y oscura. En cambio, ‘Hot & Heavy’, que abrirá el álbum, se apoya en una melodía de guitarras mucho más animada y que contrasta con una letra puramente nostálgica, lejos de la agresividad de ‘Thumbs’. Pero si hay algo que ambos singles sí comparten es su voluntad por mirar al pasado.

- Publicidad -

Dacus siempre ha sido una gran letrista, con un estilo que sabe tanto ser directo y descarnado como delicado, y lo mostrado en ‘Home Video’ hasta ahora se encuentra entre lo mejor de todo su catálogo. Aquí, analiza de forma evocadora -narrando en segunda persona- una antigua versión de sí misma que ha dejado atrás y a la que inevitablemente nunca podrá volver.

“Ahora eres la llama más grande y brillante / eres el fuego que no se puede domar/ estás mejor que nunca, pero te conocí cuando / es agridulce verte de nuevo” es lo último que canta antes de dejar paso a un excelente outro instrumental al estilo The War On Drugs, que se prolonga durante un minuto entero. La canción deja una sensación de anhelo por tiempos pretéritos, pero también se puede percibir en ella una intención de aceptación, de seguir hacia adelante.



- Publicidad -