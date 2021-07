‘La mujer del espía’ es un elegante y clásico thriller de espionaje

Kiyoshi Kurosawa es uno de los directores japoneses que gozan de más fama internacional desde hace ya más de dos décadas, y cuya prolífica y ecléctica filmografía hace que sea imposible saber qué esperar de cada nuevo trabajo suyo. El año pasado presentaba en el Festival de Venecia ‘La mujer del espía’, con la que acabó llevándose el premio a la mejor dirección. Alejado de todo lo que ha hecho anteriormente, en las antípodas del J-Horror de ‘Cure’ o ‘Pulse’ y de los más recientes dramas intimistas ‘Journey to the Shore’ y ‘To The Ends of the Earth’, este nuevo trabajo es una suerte de thriller de espionaje ambientado en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial en Japón.

El cineasta disecciona el pasado de su país y los horrores de la guerra desde la historia del director de una importante compañía comercial que descubre en un viaje a Manchuria una serie de espeluznantes filmaciones que ponen en evidencia las operaciones del gobierno de la época. La película se centra en su mujer y en cómo esta decide apoyarle en sacarlas a la luz a pesar de que vaya a ser visto públicamente como un enemigo nacional.

Durante los primeros minutos, la narrativa puede resultar algo confusa, aunque siempre es seductora gracias a la elegante y sinuosa puesta en escena, que sin duda se encuentra entre lo más destacado. Kurosawa se toma su tiempo para presentar espacios y construir personajes y no es hasta bien entrada la media hora cuando se asienta como un estupendo y muy clásico –en el mejor sentido de la palabra- thriller de espías que recuerda a aquellas espléndidas producciones de cine negro que tan de moda estuvieron en el Hollywood de la década de los 40. De esta manera, a pesar de ese principio que puede descolocar, el resto es un más que interesante ejercicio fílmico que culmina con un epílogo que consigue dejar poso en el espectador y supone el broche perfecto a una película que, bajo su intrigante trama, en el fondo habla del dolor de una nación destruida por la brutalidad de la guerra.

El dominio del director tras las cámaras es el motor de una cinta que enamora por su narrativa audaz, siempre accesible y a la vez inteligente. Además, se sustenta de una fotografía de Tatsunosuke Sasaki particularmente bella y en unas interpretaciones poderosas que realzan aún más si cabe la cuidadísima propuesta. Especialmente la de su protagonista, Yū Aoi, que aprovecha cada instante en pantalla para brillar, haciendo justicia a un personaje fascinante y complejo.

‘La mujer del espía’ es la mejor película de Kiyoshi Kurosawa en muchos años, y lo es precisamente por esa mirada al pasado tan preciosista y melancólica que resulta irresistible. Una rara avis en una filmografía plagada de ellas de un director que por camaleónico que sea, siempre sabe imprimir su sello.