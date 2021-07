El primer disco de DARKSIDE es uno de obras de electrónica totémicas capaces de dejarte la piel como escarpias desde el primer segundo al último. Lanzado en 2013, hace ya 8 años, ‘Psychic‘ es motivo suficiente para celebrar el regreso del proyecto formado por el productor Nicolas Jaar y el guitarrista Dave Harrington. ‘Spiral’, su segundo disco, desgraciadamente no lo es tanto.

Los miembros de DARKSIDE consideran esta una «jam band» o banda de improvisación. En concreto, el autor de ‘Cenizas‘ explica que Dave y él hacen música juntos con la intención de explorar la técnica de la improvisación «como si estuviéramos dibujando un mapa en el que todavía falta el camino». Las canciones de ‘Spiral’ buscan continuamente un camino pero terminan divagando sin rumbo. Nicolas aporta sus habituales texturas y percusiones electrónicas y Dave sus intrincadas melodías de guitarra, pero lo que queda de ‘Spiral’ más que las canciones es el ejercicio de estilo.

Prevalece en ‘Spiral’ un aura country en las composiciones, por ejemplo en las guitarras «twangy» de ‘Narrow Road’ o en las atmósferas desérticas de ‘I’m the Echo’, sobre las cuales flota el sonido de un sitar cual onda de calor en el aire. Hay que decir que ‘Spiral’ no es un disco instrumental sino que sus canciones cuentan con letra y voz (Nicolas Jaar) y especialmente ‘Liberty Bell’, ‘The Limit’, ‘Only Young’ y ‘Lawmaker’ son dos canciones que parecen proponer una visión vanguardista (y ralentizada) del country-pop. Son las que mejor definidas están en un largo que nos habla de fábulas, verdades o de cartas no respondidas y que, en lo musical, efectivamente se centra en la improvisación.

Hay cosas que rescatar en ‘Spiral’ a nivel de diseño de sonido. La escucha de ‘The Question is To See It All’ es enriquecedora gracias a su mezcla de ambientaciones retorcidas y percusiones de barras metálicas, ‘Inside is Out There’ mantiene el interés a lo largo de su duración gracias a lo dinámico y variado de su instrumentación, las percusiones corpulentas de ‘Narrow Road’ hacen buena compañía a las guitarras y el trabajo de Nicolas Jaar es especialmente envolvente en ‘The Limit’.

Sin embargo, son demasiados los momentos en ‘Spiral’ en los que la improvisación no parece llevar a Nicolas y Dave a ninguna parte: el estilo esotérico de ‘Narrow Road’ no termina de desarrollarse en una composición interesante, la ambiental ‘Spiral’ tampoco y ‘I’m the Echo’ no justifica su densidad. Sumándole a esto que el estilo fragmentado de las letras parece más holgazán que poético y que los temas que suenan más a single tampoco son para tirar cohetes, nos encontramos claramente ante una decepción. DARKSIDE dicen que se lo han pasado muy bien improvisando para componer ‘Spiral’, pero parece que se les ha olvidado hacérnoslo pasar bien a nosotros.