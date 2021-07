El Buen Hijo / ¡Pan pan pan!

«Hablamos con los patos y les tiramos pan. Pan pan, pan». De esta frase sale el título del disco de El Buen Hijo, el grupo madrileño que acaba de sacar el disco más Elefant de la historia de Sonido Muchacho, el sello de Carolina Durante, Sen Senra y ahora también Cariño. Pertenece a ‘El puente romano’, la intro de 1 minuto que abre este disco con referencias a las bandas sonoras de los 60 escritas por gente como Antón García Abril… y ahí se acaban las baladas de este álbum de debut.

Los referentes están claros: las melodías de los inicios de La Casa Azul (el single ‘Aunque pene’), el llamado tonti-pop de Los Fresones RebeldesR (‘Río de Janeiro’), el sonido Motown (‘Una revelación’), el punk pop de Los Nikis (‘Un día especial’)… Todo ello sobre las letras típicas del pop español independiente de los años 90: una carta desde París, un viaje por Europa, un bonsai del Jardín Botánico, una referencia al cine de Marisol, una cita irónica a algún cantante de moda (Bisbal en ‘No sé muy bien qué contestar’)… Nada que desconociéramos, pero sin que quepa entre estas 11 composiciones canción mala.

A ‘¿Qué tal?’, uno de los singles destacados de ‘¡Pan pan pan!’ gracias a su aire girl group, hay que sumar el aire a lo Pegamoides de ‘Cuánta variedad’ y el chute de energía aún mayor que es ‘El muro de Aljucén’, con sus acordes surferos y su letra nostálgica sobre un amor perecedero. Algo se mueve cuando ‘Un día especial’ pasa de parecer la canción más tonta del disco a la más coreada; o cuando el álbum parece que se acaba y de repente llega lo mejor, que no, no era la conjugación del verbo «penar» del tema estrella.

‘Una revelación’ parece ideada para los pogos en vivo, no solo por su ritmo sino por su maravilloso punteo antes y después de la estrofa final «consejo doy, para mí no tengo». A continuación, los punteos a la eléctrica elevan igualmente ‘No sé muy bien qué contestar’; y también la melodía de ‘Abriré caminos’ es de las que calan, tan luminosa como esperanzadora es su letra, entre el pesar habitual que parece acechar siempre a este tipo de bandas. El grupo formado por Marco (voz y guitarras), Alicia (voz y bajo), Cham (batería), Daniel (guitarras) y Miquel (teclados), algunos de ellos en proyectos paralelos como Cariño, Daniel Daniel, Chavales y Sant Miquel, puede estar satisfecho. Hacía tiempo que un disco de indie pop no molaba tanto como el suyo.

