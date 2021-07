Silk Sonic han arrasado este año -y lo siguen haciendo- con ‘Leave the Door Open’, un baladón retro soul de las que se hacían antes, muy deudor del sonido Motown pero también de las baladas de soul y R&B más recargadas y «cheesy» de los 80. ‘Leave the Door Open’ es el primer avance de un nuevo disco que existe y que Bruno Mars y Anderson .Paak no se cansan de tentar en sus redes sociales sin que se termine de materializarse.

Cuando estos días ha persistido un rumor en redes (surgido en los stories de la cuenta de rumores Deuxmoi) según el cual Silk Sonic preparan una nueva canción con Beyoncé llamada ‘Sweet Thing’, el grupo ha decidido publicar otra. Sin «featurings» ha llegado esta noche a las plataformas de streaming ‘Skate’, su segundo single oficial, que puedes escuchar en la playlist de novedades «Ready for the Weekend» y promete ser otro éxito.

- Publicidad -

Otro ejercicio 100% retro y pastiche, nada contemporáneo ni un poquito apegado a los sonidos actuales, pero igualmente acertado en su revisionismo del pop de los años 70, ‘Skate’ es un tema de R&B y disco vintage que remite a los momentos más bailables de Sly & the Family Stone o los Jackson 5. Eso sí, los arreglos son una verdadera delicia que encantará a los seguidores de Marvin Gaye. Y, por supuesto, tanto Bruno como Anderson están pletóricos en lo vocal.

Entre referencias a «rodar», «deslizarse» o por supuesto «patinar», ‘Skate’ es otro tema seductor en el que Bruno y Anderson bañan en piropos a su persona favorita, con frases ya un poco pasadas de rosca o directamente extrañas como «puedo oler tu dulce perfume, hueles mejor que una barbacoa» o «en una habitación llena de monedas de diez centavos, tú serías un billete de cien dólares».

- Publicidad -

Y huyendo de los típicos videoclips de gran prespuesto que narran historias, el de ‘Skate’ vuelve a centrarse en una interpretación en directo de la canción. Esta vez, Silk Sonic dejan el estudio de grabación para plantarse delante de una casa situada en los suburbios, donde tocan baterías y percusiones acompañados de un grupo de fans patinadoras.