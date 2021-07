Todos los detalles del nuevo EP de Skepta, ‘All In’, y de su colaboración con J Balvin

Lo anunció hace unos días y fue ayer cuando el rapero Skepta lanzó junto a J Balvin ‘Nirvana’, el primer sencillo su nuevo EP ‘All In’, que se ha estrenado hoy. Producido por JAE5, el videoclip está dirigido por KLVRD, que también ha trabajado con artistas como Young T & Bugsey y Headie One en ‘Don’t Rush’, MHD & Wizkid en ‘Bella’ o Fredo y Headie One en ‘Wandsworth a Bullingdon’.

Resultan muy curiosas las breves mezclas de español que ha incluido en el tema, al igual que los guiños a series o películas como ‘Narcos‘ o ‘El Padrino’ en una trama en la que Skepta ingresa como mayordomo en una lujosa mansión y empieza a tener una aventura con la dueña de la casa. Aunque todo se tuerce en un final bastante sangriento y desconcertante junto con su otro protagonista, J Balvin.

En cuanto al propio EP, ‘All In’ es el primer proyecto en solitario de Skepta desde su último álbum lanzando en 2019, ‘Ignorance is Bliss‘. Además de J Balvin, Kid Cudi y Teeze también han colaborado con otro tema, ‘Peace of Mind’. El título del EP está inspirado en el interés del rapero por el poker, que el artista define como una metáfora de la vida: «Te pueden repartir cartas buenas o cartas malas, pero si no obtienes cartas buenas, aún puedes fanfarronear, apresurarte y ganar». Este es su tracklist:

Bellator Peace of Mind Nirvana Lit Like This Eyes on Me

Dentro de unos meses, concretamente en octubre, el rapero actuará en No Merci x Skepta en Ibiza. Puedes consultar información de las entradas aquí.