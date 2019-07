Skepta / Ignorance Is Bliss

13 canciones, pero sólo 41 minutos. Un vistazo a ‘Ignorance Is Bliss’ revela con precisión de qué va la continuación de ‘Konnichiwa‘, el clásico algo tardío de grime que se llevó a casa el Mercury Prize hace un par de temporadas. El artista le dedicó el galardón a Amy Winehouse y a David Bowie, después se fue a casa y se pasó cinco horas mirando por la ventana. ¿Qué pensó después? Lo mismo en dedicar un single suelto a “haters”, que en echar un cable a Mick Jagger, que en marcarse un pequeño éxito en Estados Unidos junto a A$AP Rocky, del que presume en una de las letras de su nuevo disco: “pasé 9 semanas en el Billboard”, dice en ‘Redrum’ refiriéndose a ‘Praise the Lord’.

En su nuevo disco, ‘Ignorance Is Bliss’ a Skepta no le ha podido la ambición, pero aquel “hook” martilleante de las flautas de ‘Praise the Lord’ es algo que se le da estupendamente bien al rapero de Tottenham, y que aquí muestra en una serie de temas que van directos a la yugular. Tres minutos y al siguiente. Los sonidos sintéticos del single ‘Bullet from a Gun’ atrapan; el leit motiv de ‘Greaze Mode’ es igualmente circular; y una flauta, aunque diferente, vuelve a reinar pizpireta en ‘Same Old Story’.

Este último corte es más importante de lo que parece, y no solo porque pueda gustar tanto a un seguidor del R&B noventero como luego ‘You Wish’, tan apto para seguidores de Destiny’s Child como de Mis-Teeq. Sino también porque como canción de amor evita ser ñoña, cursi e intensa de más. En otras palabras, evita ser Eminem. Skepta suele hablar de cuestiones sociales, y por ejemplo explora sus orígenes nigerianos en la exótica ‘Pure Water’, y a menudo reflexiona sobre marginalidad. En la mencionada ‘Bullet from a Gun’ aúna inseguridad con desamor pasando de “no estamos seguros, ni siquiera en un mundo lleno de policía” a “quema como la bala de una pistola / cuando te das cuenta de que ella nunca fue tu chica”.

Pero entre el ego de rapero de ‘Greazy Mode’ (“si no soy el cabeza de cartel, tengo que ser el invitado especial, iré y robaré el show”), y un nuevo himno para evitar el odio entre raperos (“solo voy a lo mío, no miro a nadie más / si me quieres odiar, no sirve de nada, la verdad es que te odiarás a ti mismo”, dice en ‘No Sleep’); termina emergiendo la ternura y las debilidades personales. Skepta ha roto con Naomi Campbell, ha tenido una hija con otra persona, y no se corta a la hora de abrir su corazón. Como sucede en ‘Animal Instinct’, en la que vuelve a hablar de un “corazón roto”; o ‘Love Me Not’, donde se queja de recibir mensajes de su chica “solo cuando se aburre los fines de semana”. Un tema que samplea ‘I’m Only Human’ de John Maus y acaba con ‘Murder on the Dancefloor’ de Sophie Ellis-Bextor, añadiendo un poco de sonido 90’s o años 2000 a un disco que ya era variado pero coherente en su conjugación de grime y trap.

Son, por tanto, muchas las canciones con garbo de este álbum, si bien no lo son todas, pese al esfuerzo realizado en cuanto a concisión. Quizá ‘Ignorance Is Bliss’ no está siquiera nominado al Mercury Prize esta vez porque ‘Going Through’ aporta poco más que el título del álbum, o porque ‘Gangsta’ no se termina de convertir en el hit old school que promete en sus primeros segundos. Pero en general contenta y amalgama muy bien el añadido de los múltiples colaboradores. Skepta ha ejercido de productor del disco, pero J Hus, Cheb Rabi y Lay-Z son los que se encargan de los estribillos en la estupenda ‘What Do You Mean?’, ‘Love Me Not’ y ‘Glow in the Dark’, respectivamente.

Calificación: 7,6/10

Lo mejor: ‘What Do You Mean?’, ‘Bullet from a Gun’, ‘Same Old Story’

Te gustará si te gusta: el grime que se abre a coqueteos con otros estilos

Escúchalo: Spotify