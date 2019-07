Favoritos para ganar y ausencias destacadas entre los nominados al Mercury Prize 2019

Hoy el Mercury Prize ha comunicado quiénes son los 12 nominados para el prestigioso galardón. El ganador del premio al mejor disco de las islas británicas que a lo largo de las tres últimas décadas han ganado álbumes de PJ Harvey, Arctic Monkeys o Portishead, se conocerá el próximo 19 de septiembre.

Entre los nominados de este año están el excelente ‘Dogrel’ de Fontaines D.C. que tanto hemos recomendado recientemente, ‘Hunter’ de Anna Calvi, ‘Reward’ de Cate Le Bon, el gran álbum de IDLES del año pasado que, como el de Anna Calvi entra en plazo, ‘Saturn’ de NAO, el disco de slowthai o la primera parte del disco doble de Foals.

Basándonos en las apuestas de las que se hablaba hace unos días, hay que hablar de la ausencia de James Blake y Thom Yorke, pese a no haber entregado los discos óptimos, y muy especialmente del ninguneo a Spiritualized, cuyo ‘And Nothing Hurt‘ era excelente. Tampoco han conseguido la nominación The Twilight Sad o Ten Fe, ni dos de los que estarán entre los mejores discos de 2019 para nuestra redacción: el de The Chemical Brothers y el de Kate Tempest. En esas mismas apuestas de los días anteriores, ya aparecían a la cabeza como favoritos nombres como Dave, slowthai o Idles. ¿Se harán finalmente con la victoria?

Estos son los nominados en orden alfabético:

Anna Calvi – Hunter

Black Midi – Schlagenheim

Cate Le Bon – Reward

Dave – Psychodrama

Foals – Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1

Fontaines D.C. – Dogrel

IDLES – Joy as an Act of Resistance

Little Simz – Grey Area

NAO – Saturn

SEED Ensemble – Driftglass

slowthai – Nothing Great About Britain

The 1975 – A Brief Inquiry into Online Relationships

