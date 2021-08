Confirmada la fecha oficial de ‘House of Gucci’, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver

«Era un apellido que sonaba tan apetitoso, tan seductor…», así comienza el trailer de ‘House of Gucci’ (‘La Casa de Gucci’ en español), que se estrenó hace unos días y en el que también se revela la fecha oficial de estreno, 26 de noviembre de este año, dos días después que en Estados Unidos.

Dirigida por Ridley Scott, la película está basada en el libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, escrito Sara Gay Forden y que narra la historia de cómo fue asesinado el empresario Maurizio Gucci (interpretado por Adam Driver) a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani, interpretada por la reina del pop Lady Gaga, que ya ha participado en otras películas como ‘Sin City: A Dame to Kill For’ o ‘A Star Is Born’, por la que ganó el Óscar a la Mejor Canción.

El trailer no deja indiferente a nadie, no solo por el propio caso Gucci, uno de los más icónicos del mundo de la moda y la cultura popular, sino por el papel que va a desempeñar la cantante en la película. Durante los dos breves minutos de duración del trailer vemos cómo consigue manejar el hilo conductor de la trama, las intenciones de su personaje y su fatal resultado. Todo ello acompañado al ritmo de ‘Heart of Glass’, de Blondie, un tema muy acertado teniendo en cuenta los adjetivos que describen la futura cinta, glamour, seducción, elegancia… Foto: Instagram.



