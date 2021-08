Monarchy / Syzygy

Hay países más abiertos que otros al synth-pop ochentero. El más suculento para un grupo es Alemania, como bien saben Hurts, que tienen casi tantos fans en Munich como en Londres, pero también está España, que ha tratado especialmente bien a muchas de estas bandas, como The Sound of Arrows o Monarchy. En este caso porque uno de sus miembros ha residido largas temporadas en Madrid, pues “le encanta España” en general y Lavapiés en particular.

El dúo formado por Andrew Armstrong y Ra Black se despide definitivamente ahora tras algún ademán algo errático que ya les llevó a anunciar su final en el pasado; sólo que esta vez lo hacen desde el amor y el respeto mutuo a través de un tierno comunicado que no han querido que salga de sus redes sociales. No ha habido notificación tan detallada para la prensa ni habrá promoción del disco pese a que lo consideran “el mejor que han hecho”.

De la misma manera que Chvrches lucharán la semana que viene por superar la espontaneidad de sus primeros dos álbumes, Monarchy no han entregado un disco claramente superior a ‘Around the Sun’. Lo que sí abre ‘Syzygy’, irónicamente, es nuevas vías que habrían podido llevarles a nuevos lugares o, como mínimo, consolidar su lugar en la contratación de salas y festivales cuando estos vuelvan a estar al 100%. ‘Glow Vision’ aúna 70’s y 90’s con la gracia de la última Jessie Ware, ‘It’s All Good’ empieza con un nivel de metales y euforia inédito en Monarchy, y su despedida con ’Bye Bye’ es una rara avis, distorsionando lo que parece una canción de los años 40.

Marilyn Monroe está en la playlist oficial de canciones que han inspirado ‘Syzygy’, como también Deee-Lite, Giorgio Moroder (muy evidente en ‘Blame It on the Moon’), Daft Punk, Grace Jones, Justin Timberlake o Sébastien Tellier, junto a artistas más desconocidos como The Bucketheads (seguramente la inspiración house en ‘It’s All Good’), Lipps Inc (caerás en quiénes son en cuanto te pongas ‘Funkytown’) o Mtume, de los que Reggie Lucas formó parte a finales de los años 70. Juntas, todas estas influencias dan lugar a una elegante amalgama de funky y disco con resquicios de acid (‘Half a Song’) y R&B (‘Idolise’), siempre con la sedosa voz de Ra poniendo un punto sensual, bien en modo falsete o no.

‘Syzygy’ es también un álbum espiritual en su aceptación del final del dúo y en su mismo título, con esa “sizigia” aludiendo al “fenómeno astronómico de cuerpos celestes que se alinean en el sistema gravitacional” y también al concepto de “unión cercana”. Monarchy han querido hablar de su propia cualidad de dúo de esta manera, mostrando en la portada los anillos de Andrew y los tatuajes de Ra. En cuanto a los textos, ‘Half a Song’ busca su propia religión, ‘Jump in the Water’ es una propuesta de «desnudarnos y lanzarnos al agua» para olvidar una ruptura y ‘Colours in the Chaos’ suena completamente zen en su búsqueda explícita de la «pureza». Un buen epitafio para una banda que nos ha dejado pequeños clásicos como ‘Living Without You’, ‘The Phoenix Alive’, ‘You Don’t Want to Dance with Me’, ‘Disintegration’…