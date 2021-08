Omar Montes, The Weeknd y Álvaro Soler, entre las incorporaciones a la lista de singles esta semana

Por tercera semana consecutiva, Farruko consigue mantenerse en el número 1 de la lista de singles española con su tema ‘Pepas’, le sigue Rauw Alejandro en el puesto número 2 con ‘Todo de ti’ y tras ellos, Aventura y Bad Bunny en el número 3 con su colaboración ‘Volví’, que además ha sido el mayor incremento de la lista esta semana.

Respecto a la semana pasada, artistas como J Balvin y María Becerra con ‘Qué Más Pues?’ o Justin Quiles, Chimbala y Zion & Lennox con ‘Loco’ siguen bajando posiciones, de los puestos 3 y 4 al 5 y al 6, respectivamente. Por su parte, ‘Cúrame’ de Rauw Alejandro o ‘Mon Amour’ de Zzoilo siguen subiendo en la lista, posicionándose en los números 4 y 9.

Por su parte, la entrada más fuerte ha sido para el dúo de Omar Montes y JC DIAMANTE y su colaboración ‘Beba qué quieres que haga’, que ha llegado al número 52. Ningún artista ha conseguido reincorporarse a la lista esta semana, pero sí hay varias entradas interesantes: The Weeknd en el puesto 73 con su tema ‘Take My Breath‘; Anuel AA y Chris Jedi con su colaboración ‘ Los De Siempre’ en el 88 y al final de todo, en el número 100, Álvaro Soler con su éxito veraniego ‘Magia’.















