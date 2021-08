‘Take My Breath’ de The Weeknd, ¿una bomba o una cara b?

Parte de la redacción evalúa ‘Take My Breath’, el nuevo single de The Weeknd.

«The Weeknd se marca este regreso junto a Max Martin, Oscar Holter y Belly, el mismo equipo tras los mayores hits de ‘After Hours’, jugando sobre seguro. Y entre eso y que el gancho principal fuese “take my breath away” (la misma frase que la icónica canción de Berlin) reconozco que la primera escucha no me motivó mucho… pero tengo que decir que ‘Take My Breath’ es un grower, lleno de lugares que quieres volver a escuchar, desde ese inicio en el que parece que va a sonar ‘Edge of Seventeen’ de Stevie Nicks; el ambiente turbio que se va construyendo en la primera estrofa, el más sensual de la segunda; pasando por el eficaz estribillo, y hasta llegar a ese puente (ojalá durase más) en el que termina de cristalizar el regusto a ‘I Feel Love’ que hemos tenido hasta entonces en la canción. Abel sabe cómo llevar clásicos así a su terreno, y convertir ‘Take My Breath’ en otro temazo. Esperemos que tire en ‘The Dawn’ por este camino, y sobre todo por el space disco del interludio (y de aquel teaser), que junto a su oscuridad forman una bomba». Pablo Tocino

«Dicen que las segundas partes no son buenas, lo cual me quedó claro cuando escuché el segundo volumen de ‘The 20/20 Experience’ de Justin Timberlake. Parece que The Weeknd ha cogido un sendero similar. Después de arrasar con ‘After Hours’, de convertir ‘Blinding Lights’ en uno de los mayores éxitos de la historia, de sacarse de la manga una masterpiece como es ‘Save Your Tears’, el canadiense anuncia ‘The Dawn’, segunda parte de ‘After Hours’, y lo presenta con un single a todas luces de segunda. El sonido space disco pasado por las melodías de Bee Gees de ‘Take My Breath’ está bien en concepto, pero el resultado es una cara b que Max Martin y compañía han sacado del cajón de «canciones que desarrollar más adelante». Nos lo están intentando colar como un hitazo, y bien que hacen, pero no lo es». Jordi Bardají

