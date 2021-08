Zzoilo lanza el remix de su tema ‘Mon Amour’ junto con Aitana

Lo que parecía una broma o un juego entre amigos por Twitter el mes pasado hoy se ha hecho realidad. Zzoilo invitó a Aitana y ahora los dos se han unido para lanzar el remix de tema original ‘Mon Amour’.

Con unos versos de la canción que la artista publicó en su cuenta de Twitter el pasado 25 de julio empezó un intercambio de mensajes en el que Zzoilo le preguntó: «¿quieres hacer el remix?«. «Es un temazo», le contestó ella en ese momento, pero fue hace dos días cuando volvió a citar el tweet preguntando: «¿Entonces cuando lo hacemos?». Y ayer terminaron de confirmarlo en sus perfiles de Instagram publicando una foto juntos y anunciando que el remix saldría a media noche.

El remix de ‘Mon Amour’ sigue conservando el ritmo y la esencia originales, pero hay algunas partes de la letra que han cambiado para así fusionar las voces de ambos artistas. «Pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana no imagines el resto porque sino no queda bonito esto», canta Zzoilo al principio del tema para dar paso a su compañera, que ha sabido captar bastante bien la esencia de la letra para compenetrarse con su compañero a lo largo de los versos. «Se me pone cara tonto/a» o «niño/a tu me tienes loco/a», cantan al mismo tiempo con muy buena coordinación.

No es la primera vez que Aitana se deja escuchar en un remix, ‘Tu Foto Del Dni‘ con Marmi o ‘Mándame un audio’ con Fresquito y Mango son algunos ejemplos. Y como pasó entonces con Marmi, esta jugada con Zzoilo parece que no ha salido mal y el tema está teniendo buena acogida en YouTube.



