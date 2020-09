Marmi (con Aitana) y La La Love You con Axolotes Mexicanos entran en la lista de singles española

‘Tu foto del DNI’ es una de las novedades nacionales de las que os hemos hablado recientemente con motivo de su inclusión en nuestra playlist ‘Sesión de control’. El tema es original de Marmi y ya era un pequeño éxito en el underground después de sumar más de 766.000 escuchas en Spotify, sin embargo, ha sido reeditado con la participación de Aitana ya que Marmi y ella son amigos de la infancia y las redes habían pedido el «remix» pertinente. El tema ha sido un hit inmediato en las plataforma de streaming, sumando más de 3 millones de reproducciones en la mencionada plataforma. ¿El resultado? Ha entrado directo al top 5 de la lista de singles española, siendo la entrada más fuerte de la semana. La reacción de Aitana ha sido la que habría tenido cualquiera: «LOL».

Pero para sorpresa en la lista, la entrada en el número 99 de ‘El fin del mundo’ de La La Love You con Olaya de Axolotes Mexicanos. Es la primera entrada en la lista oficial de singles española para estas dos bandas que ya eran muy queridas en el underground por canciones como ‘Más colao que el colacao’ (La La Love You) o ‘Astor’ (Axolotes Mexicanos). ‘El fin del mundo’, publicada en noviembre de 2019, ha sido un pequeño viral en España durante la pandemia debido a que su letra catastrofista ha sido interpretada como premonición de lo que ha sucedido este año. Uno de sus versos dice: «Y tú bailabas y no sabías, que el mundo entero se destruía, que al veros juntos por un segundo, en lo más profundo fue el fin del mundo». El tema era recomendado hace unos meses en sus redes por el actor Omar Ayuso, mientras Amaia Romero profesaba su amor por la banda en La Resistencia antes incluso de que se editara oficialmente esta canción que ya suma más de 8 millones de reproducciones en Spotify. Hablando de Amaia, Axolotes Mexicanos han llegado a actuar con la navarra.

En cuanto al resto de entradas, la canaria PtaZeta coloca ‘Mami’ en el top 7 después de que el tema, publicado en agosto y producido por el también canario Juacko, haya conseguido escalar hasta el top 5 de los más escuchados en Spotify España, siendo ahora mismo top 4. Sin prisa pero sin pausa, ‘Mami’ supera actualmente los 15 millones de escuchas en la plataforma sueca gracias a su disfrutable sonido de dancehall post-veraniego. Por otro lado, exactamente en el número 10 entra ‘Una locura’ de Ozuna con J Balvin y Chencho Corleone, el que está llamado a ser el próximo hitazo de ‘ENOC‘ después de ‘Caramelo’. Unos puestos abajo, ‘Don Don’ de Daddy Yankee, Anuel AA y Kendo Kaponi debuta en el número 19. Finalmente, el nuevo single conjunto de Omar Montes y RVFV, ‘No puedo amar’, entra en el número 36 y ‘Mala vida’ Nicki Nikole aparece por primera vez en el número 80.