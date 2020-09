Juan Carlos Ozuna Rosado se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en todo el mundo gracias a sus pegadizos singles de reggaetón clásico. Si hiciéramos una lista de sus mayores éxitos nos saldrían al menos 20 hitazos conocidos por el público hispanohablante: ‘Se preparó’, ‘Tu foto’, ‘Dile que tú me quieres’, ‘Quiero repetir’ con J Balvin, ‘Síguelo bailando’, ‘El farsante’, ‘Vaina loca’ con Manuel Turizo, ‘Ibiza’ con Romeo Santos, ‘La Modelo‘ con Cardi B, ‘Única’, ‘Baila Baila Baila’, ‘Hasta que salga el sol’, ‘Fantasía‘, ‘Caramelo‘… a los que habría que sumar sus exitosísimas colaboraciones en ‘Te boté’, ‘Taki Taki’ con DJ Snake y Selena Gomez , ‘Criminal‘ con Natti Natasha, ‘Otro trago’ con Sech, ‘Yo x ti, tú x mí‘ con Rosalía, ‘China‘, ‘Ahora dice’ con Chris Jeday, ‘Adicto’ con Anuel AA y Tainy, ‘Solita’ con Bad Bunny; ‘MAMACITA‘ con Black Eyed Peas… Las cifras en streaming de Ozuna dan realmente ganas de vomitar.

El nuevo álbum de estudio de Ozuna, ‘ENOC’ (abreviación de «el negrito de ojos claros», alias del cantante), vuelve a funcionar como fábrica de hits más que como posible renovador del reggaetón como lo han sido los últimos lanzamientos de Bad Bunny, J Balvin o Karol G o promete serlo el disco que Polama Mami supuestamente publica este año. Los bombos de Ozuna siempre han estado más cerca del sonido de Anuel AA que del de Bad Bunny, tampoco las producciones han sido nunca gran cosa y esta circunstancia vuelve a repertirse en un nuevo trabajo largo pero repleto de posibles singles que pueden petarlo cuando menos lo esperas. El talento de Ozuna para escribir estribillos que se pegan a la primera le ha llevado más lejos de lo que muchos solo pueden soñar, y el de ‘Caramelo’ («te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tu ere’ mi bandolera y yo soy tu bandolero»), tema que acaba de ser número 1 en España, es directamente uno de los mejores del año.

Los de la mayoría del álbum son más facilones, pero en su línea, el reggaetón lento de ‘Una locura’ con J Balvin y Chencho Corleone, con toda la verborrea de «tú mi locura baby, pasan las horas y más, me pide más, no se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura» es también uno de los más memorables. De hecho, es el tema más exitoso del disco al margen de ‘Caramelo’ y de la colaboración con Sia y Doja Cat ‘Del Mar‘, que pese a su modesta posición de entrada en la lista de singles española, es una de las canciones más adictivas de los últimos meses para quien esto escribe. No os extrañe que ‘Una locura’ se convierta en uno de los hits del otoño.

‘ENOC’ se abre con ‘Enemigos ocultos‘, otro de esos singles-simposio tan de moda en el reggaetón tras el éxito de ‘Te boté’ y que unen a multitud de cantantes en composiciones que pueden superar los 7 minutos de duración, como es el caso (para que luego digan que la juventud ya no presta atención a canciones de más de 2 minutos). Las ínfulas de banda sonora de ‘Enemigos ocultos’ no pueden contarse entre lo mejor del álbum a pesar del éxito de la canción en Youtube, y su letra sicario-friendly inspirada en el éxito de 2004 ‘Royal Rumble’ de Luny Tunes no es la más imaginativa que se ha dedicado a las calles de Puerto Rico. A partir de la pista 1, entonces, el disco presenta cortes menos ambiciosos, y más acertados en su propósito de simplemente hacer bailar (sobre todo a las féminas a las que van dedicadas muchas letras), como ‘No se da cuenta’ con Daddy Yankee, que habla de una «matadora» que juega con todo hombre que se cruza por su camino; o el simpático estribillo de ‘Sincero’ «yo no quiero que me quieras pa’ siempre, si con un ratito es suficiente».

Entre temas de reggaetón tan facilones como ‘Mala’ o ‘A escondidas’ se cuelan también otros desaciertos: el relamido Camilo, que podría ser David Bisbal sin problema, aparece en ‘Despeinada’ aportando su dosis particular de sentimentalismo, mientras el trap con guitarra española de ‘El oso del dinero’ no puede sonar más a sucedáneo de Bad Bunny, y el coqueteo de ‘Esto no acaba’ con el electro no es el más avanzado que alguien puede echarse a la cara en 2020: sus sintetizadores radioactivos parecen sacados más bien de un viejo single de las Pussycat Dolls. Y entre los aciertos hay que hablar también de ‘Gistro Amarillo’, tan clásico que de hecho utiliza el estribillo de ‘La gitana’, el éxito de Wisin de 2004, el cual, por cierto, es contemporáneo a ‘Gasolina’ de Daddy Yankee.

Calificación: 6,9/10

Lo mejor: ‘Caramelo’, ‘Una locura’, ‘Sincero’, ‘Del Mar’, ‘Gistro Amarillo’

Te gustará si te gusta: Anuel AA, Bad Bunny, Karol G, J Balvin

Youtube: vídeo del remix de ‘Caramelo’ con Karol G y Myke Towers