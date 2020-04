¿Qué hace Madonna en los créditos de ‘Mamacita’, el último hit de Black Eyed Peas?

Aunque cueste creerlo, Black Eyed Peas se han reinventado como adalides de lo latino y después de su pelotazo ‘RITMO’ con J Balvin, camino a los 500 millones de reproducciones en Spotify, se han sacado de la manga una canción llamada ‘Mamacita’. Ahora la idea ha sido contar con otro de los reyes del streaming a nivel mundial, Ozuna, y también con la cantante J. Rey Soul.

Algunos usuarios estaban apuntando en las redes sociales que les daban ganas de cantar ‘La Isla Bonita’, el gran éxito latino de Madonna, por encima de esta canción. Black Eyed Peas no son tontos y esta es, ni más ni menos, la canción de la artista preferida por el algoritmo de Youtube: todos los días suma 350.000 views treinta y cuatro años después de su edición.

Lo cierto es que Madonna y su co-autor de confianza de la época Patrick Leonard aparecen acreditados oficialmente, además de la ex de Patrick, Susan (se quedó la mitad de su música tras su divorcio), y Bruce Gaitsch, quien podría haber hecho parte de la base original, rechazada por Michael Jackson, y tocó el mítico solo de guitarra del tema. Más que por un sample que parece que no acaba de llegar, pues ‘Mamacita’ parece samplear más bien algo sampleado a su vez por Drake circa ‘One Dance’, el tema parece “contener elementos” de ‘La Isla Bonita’. Más de una vez parece que va a sonar aquello de “last night I dreamt of San Pedro” o “tropical the island breeze”, sobre todo cuando J. Rey Soul abre la boca.

Aunque no existe información al respecto, parece que ante un parecido más que razonable, se ha optado por acreditar a Madonna y Leonard, al modo en que TLC terminaron acreditadas en ‘Shape of You’ de Ed Sheeran demasiado tarde y Dido en ‘Never Ending’ de Rihanna desde el principio. Como quiera que sea, ‘Mamacita’ ha logrado en poco más de 1 semana más reproducciones en Youtube que ‘Medellín’ en 1 año, por mucho que esta última sonara infinitamente más avanzada.