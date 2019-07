‘China’ reúne a Anuel AA, Karol G. Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin y no falla: ya apunta a ser el hit reggaetonero del verano

Entre las numerosas novedades de este viernes destacaba claramente en el plano del reggaeton y el pop urbano ‘China’, un single colaborativo de Anuel AA. ¿Uno más de la decena (literalmente) que el puertorriqueño ha publicado este año después del pelotazo ‘Secreto‘, junto a su pareja sentimental y también estrella del género Karol G? Claramente, no. No es uno más porque básicamente reúne a las mayores estrellas del género en la actualidad, y no es una exageración: Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y la propia Karol G acompañan esta vez a Emmanuel Santiago. Apenas echamos de menos a ¿Bad Bunny? ¿Maluma, quizá?

El caso es que la nómina de estrellas es tan extensa que no se echa de menos a nadie –además, sus 5 minutos habrían tenido que llegar a la épica y quizá contraproducente duración de 7 u 8 minutos– en esta producción de Tainy. En ella brillan instantáneamente dos ganchos: esa estridente trompetilla al estilo ‘Mi gente’ que tanto se ha explotado en los últimos años; y, a la vez, ese “mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté / yo estaba en la disco perreando y de ella me olvidé”, ideal para romper parejas.

Ante tal reunión de nombres conocidos y el innegable magnetismo del tema, parecía inevitable pensar que, podría convertirse en el hit reggaetonero del verano en España, que posiblemente sonará hasta el hartazgo hasta bien entrado el otoño. De momento, las previsiones se confirman: en las primeras 24 horas desde el estreno del clip, se ha encaramado directamente al número 1 del top viral de Youtube España, donde acumula ya más de 30 millones de reproducciones. No está en cifras de récords al estilo Taylor Swift, BTS y demás (que alcanzaron o superaron los 60 millones), pero tampoco es ninguna broma.