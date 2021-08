BTS cancela oficialmente su gira mundial ‘Map of the Soul’ por motivos de la pandemia

La gira que BTS iba a realizar este año por todo el mundo ha sido oficialmente cancelada por motivos de la pandemia de coronavirus. Los chicos del grupo lo han confirmado compartiendo un comunicado de BigHit Music, sello discográfico de la banda, a través de su perfil de Twitter.

«Nuestra empresa ha trabajado duro para retomar las preparaciones del Map of the Soul Tour de BTS», empieza el comunicado. «Sin embargo, debido a las circunstancias cambiantes fuera de nuestro control, se ha hecho complicado reanudar las actuaciones bajo las mismas fechas que se planearon inicialmente. Por tanto, debemos anunciar la cancelación Map of the Soul Tour de BTS».

El comunicado también avisa de que «los fans que hayan reservado entradas para los espectáculos de Norte América recibirán un correo electrónico de su punto de compra original explicando cómo solicitar el reembolso».

Es la segunda vez en año y media que los planes de gira de BTS son cancelados. El Map of the Soul fue anunciado originalmente en enero del año pasado y estaba previsto que iniciase en abril en el Estadio Olímpico de Seúl, pero el avance del coronavirus obligó a llevar a cabo un aplazamiento de las fechas a partir de febrero y marzo, fechas que incluían un concierto en nuestro país, en Barcelona.

